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В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море
В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев и страны НАТО не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T23:06
2021-04-16T23:06
россия
черноморский регион
михаил шеремет
мид украины
госдума рф
нато
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев и страны НАТО не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря.Ранее МИД Украины выразил протест России из-за закрытия части акватории Черного моря. Кроме того, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, и призвала обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.По его словам, перекрытием участков акватории Черного моря Россия никому не мстит, а делает это исключительно в мерах безопасности. "Это временная мера. Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места", - сказал депутат.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ временно с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова , а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.Планируемые к закрытию районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.
https://ria.ru/20210416/pentagon-1728661509.html
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россия, черноморский регион, михаил шеремет, мид украины, госдума рф, нато, украина, в мире

В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море

23:06 16.04.2021
 
© Фото : U.S. Navy/MCS 3rd Class Will HardyЭсминец ВМС США "Портер" и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море
Эсминец ВМС США Портер и фрегат TCG Orucreis турецких ВМС в Черном море - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : U.S. Navy/MCS 3rd Class Will Hardy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев и страны НАТО не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря.
Ранее МИД Украины выразил протест России из-за закрытия части акватории Черного моря. Кроме того, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, и призвала обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.

"Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, морского в том числе. Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории. Принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, перекрытием участков акватории Черного моря Россия никому не мстит, а делает это исключительно в мерах безопасности. "Это временная мера. Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места", - сказал депутат.
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ временно с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова , а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.
Планируемые к закрытию районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.
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РоссияЧерноморский регионМихаил ШереметМИД УкраиныГосдума РФНАТОУкраинаВ мире
 
 
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