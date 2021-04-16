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В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море

В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев и страны НАТО не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T23:06

2021-04-16T23:06

2021-04-16T23:06

россия

черноморский регион

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев и страны НАТО не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Черного моря.Ранее МИД Украины выразил протест России из-за закрытия части акватории Черного моря. Кроме того, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс обеспокоен планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря, и призвала обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.По его словам, перекрытием участков акватории Черного моря Россия никому не мстит, а делает это исключительно в мерах безопасности. "Это временная мера. Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места", - сказал депутат.Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ временно с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова , а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.Планируемые к закрытию районы Черного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ.

https://ria.ru/20210416/pentagon-1728661509.html

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черноморский регион

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россия, черноморский регион, михаил шеремет, мид украины, госдума рф, нато, украина, в мире