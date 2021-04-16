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Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой
Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ заставить украинские власти снять "водную блокаду" Крыма. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:09
2021-04-16T22:40
россия
днепр (река)
лдпр
владимир жириновский
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ заставить украинские власти снять "водную блокаду" Крыма.Лидер ЛДПР добавил, что реального перекрытия Днепра и вовсе не потребуется, — достаточно будет самого факта угрозы, "чтобы вразумить Киев".Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html
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россия, днепр (река), лдпр, владимир жириновский, республика крым, украина, в мире

Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

20:09 16.04.2021 (обновлено: 22:40 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ заставить украинские власти снять "водную блокаду" Крыма.

"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР добавил, что реального перекрытия Днепра и вовсе не потребуется, — достаточно будет самого факта угрозы, "чтобы вразумить Киев".
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 05:43
В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма
 
РоссияДнепр (река)ЛДПРВладимир ЖириновскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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