https://ria.ru/20210416/dnepr-1728653030.html

Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ заставить украинские власти снять "водную блокаду" Крыма. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T20:09

2021-04-16T20:09

2021-04-16T22:40

россия

днепр (река)

лдпр

владимир жириновский

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ заставить украинские власти снять "водную блокаду" Крыма.Лидер ЛДПР добавил, что реального перекрытия Днепра и вовсе не потребуется, — достаточно будет самого факта угрозы, "чтобы вразумить Киев".Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210408/voda-1727297775.html

россия

днепр (река)

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, днепр (река), лдпр, владимир жириновский, республика крым, украина, в мире