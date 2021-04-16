В Ленобласти запустили первую очередь завода по деревообработке
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиЦеремония запуска первой очереди завода "Ладожский домостроительный комбинат"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Ленинградской области запустили первую очередь завода по производству готовых деревянных конструкций для строительства. Проектная мощность завода — 167 тысяч кубических метров конструкционных элементов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Торжественный запуск первой очереди крупнейшего в регионе проекта по деревообработке — "Ладожский домостроительный комбинат" в Волховском районе состоялся в пятницу при участии министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На комбинате производят строительные конструкции, комплекты готовых зданий и сооружений на основе перекрестно-клееной древесины, по технологии CLT.
"Проектная мощность предприятия составит 60 тысяч кубометров в год готовых конструкционных изделий. При выходе на проектную мощность, завод способен будет выпускать 167 тысяч кубических метров конструкционных элементов для домостроения. Это обеспечит строительство порядка 400 000 квадратных метров жилых и промышленных зданий и сооружений в год. Общий бюджет инвестиционного проекта – 5,1 миллиарда рублей", — отметил Дрозденко.
Он также напомнил, что в соответствии с областным законом с мая 2012 года по сентябрь 2020 года предприятию были предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организации, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта, и пониженной до 13,5% ставки налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет Ленинградской области.