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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210416/derevoobrabotka-1728624379.html
В Ленобласти запустили первую очередь завода по деревообработке
В Ленобласти запустили первую очередь завода по деревообработке
В Ленинградской области запустили первую очередь завода по производству готовых деревянных конструкций для строительства. Проектная мощность завода — 167 тысяч... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:34
2021-04-16T17:34
ленинградская область
александр дрозденко
денис мантуров
ленинградская область
волховский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Ленинградской области запустили первую очередь завода по производству готовых деревянных конструкций для строительства. Проектная мощность завода — 167 тысяч кубических метров конструкционных элементов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Торжественный запуск первой очереди крупнейшего в регионе проекта по деревообработке — "Ладожский домостроительный комбинат" в Волховском районе состоялся в пятницу при участии министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На комбинате производят строительные конструкции, комплекты готовых зданий и сооружений на основе перекрестно-клееной древесины, по технологии CLT.Он также напомнил, что в соответствии с областным законом с мая 2012 года по сентябрь 2020 года предприятию были предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организации, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта, и пониженной до 13,5% ставки налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет Ленинградской области.
https://ria.ru/20210415/blagoustroystvo-1728439329.html
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александр дрозденко, денис мантуров, ленинградская область, волховский район

В Ленобласти запустили первую очередь завода по деревообработке

17:34 16.04.2021
 
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиЦеремония запуска первой очереди завода "Ладожский домостроительный комбинат"
Церемония запуска первой очереди завода Ладожский домостроительный комбинат - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Ленинградской области запустили первую очередь завода по производству готовых деревянных конструкций для строительства. Проектная мощность завода — 167 тысяч кубических метров конструкционных элементов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Торжественный запуск первой очереди крупнейшего в регионе проекта по деревообработке — "Ладожский домостроительный комбинат" в Волховском районе состоялся в пятницу при участии министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На комбинате производят строительные конструкции, комплекты готовых зданий и сооружений на основе перекрестно-клееной древесины, по технологии CLT.
"Проектная мощность предприятия составит 60 тысяч кубометров в год готовых конструкционных изделий. При выходе на проектную мощность, завод способен будет выпускать 167 тысяч кубических метров конструкционных элементов для домостроения. Это обеспечит строительство порядка 400 000 квадратных метров жилых и промышленных зданий и сооружений в год. Общий бюджет инвестиционного проекта – 5,1 миллиарда рублей", — отметил Дрозденко.
Он также напомнил, что в соответствии с областным законом с мая 2012 года по сентябрь 2020 года предприятию были предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организации, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта, и пониженной до 13,5% ставки налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет Ленинградской области.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоДенис МантуровЛенинградская областьВолховский район
 
 
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