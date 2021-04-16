https://ria.ru/20210416/derevoobrabotka-1728624379.html

В Ленобласти запустили первую очередь завода по деревообработке

В Ленобласти запустили первую очередь завода по деревообработке

В Ленинградской области запустили первую очередь завода по производству готовых деревянных конструкций для строительства. Проектная мощность завода — 167 тысяч... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:34

2021-04-16T17:34

2021-04-16T17:34

ленинградская область

александр дрозденко

денис мантуров

ленинградская область

волховский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В Ленинградской области запустили первую очередь завода по производству готовых деревянных конструкций для строительства. Проектная мощность завода — 167 тысяч кубических метров конструкционных элементов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Торжественный запуск первой очереди крупнейшего в регионе проекта по деревообработке — "Ладожский домостроительный комбинат" в Волховском районе состоялся в пятницу при участии министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На комбинате производят строительные конструкции, комплекты готовых зданий и сооружений на основе перекрестно-клееной древесины, по технологии CLT.Он также напомнил, что в соответствии с областным законом с мая 2012 года по сентябрь 2020 года предприятию были предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организации, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта, и пониженной до 13,5% ставки налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет Ленинградской области.

https://ria.ru/20210415/blagoustroystvo-1728439329.html

ленинградская область

волховский район

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александр дрозденко, денис мантуров, ленинградская область, волховский район