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Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
Получить штраф на собственной даче можно за сжигание мусора или просто разведение огня на не оборудованном для этого участке, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T02:15
2021-04-15T02:15
2021-04-15T10:43
urvista
алексей петропольский
россия
дача
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Получить штраф на собственной даче можно за сжигание мусора или просто разведение огня на не оборудованном для этого участке, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Он отметил, что штраф будет довольно серьезным: две-три тысячи рублей. При этом проникать на участок с полицией не понадобится — достаточно свидетельства сотрудника МЧС через забор. Кроме этого, нельзя закапывать неразлагаемые отходы и рубить деревья в окрестном лесу — за порубку можно получить реальный срок. Так называемая прирезка соседних земельных участков, которой часто грешат россияне, называется самозахватом земель и также наказывается по закону.Запрещено выкачивать из скважины без лицензии более 100 кубов воды в сутки, однако для большинства этот запрет не существенен — бытовой насос такую нагрузку не тянет. Нельзя нарушать права других собственников — если из-за действий дачника затопило соседский участок, ему придется заплатить штраф. Много запретов и ограничений касается заборов — они не должны быть глухими и к ним нельзя сажать деревья слишком близко. Наказать могут и за нарушение тишины, так что даже на собственной даче шуметь во внеурочное время нельзя. И наконец, нельзя без согласия соседей разводить крупный рогатый скот, заключил Петропольский.
https://ria.ru/20210414/pozhilye-1728174363.html
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urvista, алексей петропольский, россия, дача, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество