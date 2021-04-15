Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/zapret-1728331379.html
Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
Получить штраф на собственной даче можно за сжигание мусора или просто разведение огня на не оборудованном для этого участке, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T02:15
2021-04-15T10:43
urvista
алексей петропольский
россия
дача
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/41/1560334179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc5a67d6486521dd635d0280c31f8c6.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Получить штраф на собственной даче можно за сжигание мусора или просто разведение огня на не оборудованном для этого участке, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Он отметил, что штраф будет довольно серьезным: две-три тысячи рублей. При этом проникать на участок с полицией не понадобится — достаточно свидетельства сотрудника МЧС через забор. Кроме этого, нельзя закапывать неразлагаемые отходы и рубить деревья в окрестном лесу — за порубку можно получить реальный срок. Так называемая прирезка соседних земельных участков, которой часто грешат россияне, называется самозахватом земель и также наказывается по закону.Запрещено выкачивать из скважины без лицензии более 100 кубов воды в сутки, однако для большинства этот запрет не существенен — бытовой насос такую нагрузку не тянет. Нельзя нарушать права других собственников — если из-за действий дачника затопило соседский участок, ему придется заплатить штраф. Много запретов и ограничений касается заборов — они не должны быть глухими и к ним нельзя сажать деревья слишком близко. Наказать могут и за нарушение тишины, так что даже на собственной даче шуметь во внеурочное время нельзя. И наконец, нельзя без согласия соседей разводить крупный рогатый скот, заключил Петропольский.
https://ria.ru/20210414/pozhilye-1728174363.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/41/1560334179_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_1b0bd8d56935d9a4c1327e2cb8a34552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
urvista, алексей петропольский, россия, дача, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников

02:15 15.04.2021 (обновлено: 10:43 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосквичи на дачных участках в выходные дни
Москвичи на дачных участках в выходные дни - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Получить штраф на собственной даче можно за сжигание мусора или просто разведение огня на не оборудованном для этого участке, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Он отметил, что штраф будет довольно серьезным: две-три тысячи рублей. При этом проникать на участок с полицией не понадобится — достаточно свидетельства сотрудника МЧС через забор.
Кроме этого, нельзя закапывать неразлагаемые отходы и рубить деревья в окрестном лесу — за порубку можно получить реальный срок. Так называемая прирезка соседних земельных участков, которой часто грешат россияне, называется самозахватом земель и также наказывается по закону.
Запрещено выкачивать из скважины без лицензии более 100 кубов воды в сутки, однако для большинства этот запрет не существенен — бытовой насос такую нагрузку не тянет. Нельзя нарушать права других собственников — если из-за действий дачника затопило соседский участок, ему придется заплатить штраф.
Много запретов и ограничений касается заборов — они не должны быть глухими и к ним нельзя сажать деревья слишком близко. Наказать могут и за нарушение тишины, так что даже на собственной даче шуметь во внеурочное время нельзя. И наконец, нельзя без согласия соседей разводить крупный рогатый скот, заключил Петропольский.
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 06:17
Пожилым россиянам дали совет по подготовке к дачному сезону
 
UrvistaАлексей ПетропольскийРоссияДачаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Кремль прокомментировал решение США не отправлять корабли в Черное море
12:37Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19
12:37В Кремле оценили внутрироссийский спрос на вакцинацию от COVID-19
12:33В Нижневартовске нашли озеро с кислотно-зеленой водой
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
Лента новостейМолния