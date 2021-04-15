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В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из США
В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из США
Москва ответит зеркально, если США вышлют российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:00
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совет федерации рф
россия
владимир джабаров
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва ответит зеркально, если США вышлют российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты собираются отправить на родину российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка: у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну.При этом он отметил, что окончательное решение принимает руководство страны.Помимо CNN, о возможной высылке дипсотрудников сообщал Блумберг. По данным агентства, Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.
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совет федерации рф, россия, владимир джабаров, сша

В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из США

10:00 15.04.2021 (обновлено: 12:26 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва ответит зеркально, если США вышлют российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты собираются отправить на родину российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка: у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну.

"Если будут высланы наши дипломаты, то с нашей стороны тоже будет высылка по соответствующим позициям", — прокомментировал Джабаров.

При этом он отметил, что окончательное решение принимает руководство страны.
Помимо CNN, о возможной высылке дипсотрудников сообщал Блумберг. По данным агентства, Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
 
Совет Федерации РФРоссияВладимир ДжабаровСША
 
 
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