https://ria.ru/20210415/vysylka-1728353237.html
В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из США
В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из США
Москва ответит зеркально, если США вышлют российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:00
2021-04-15T10:00
2021-04-15T12:26
совет федерации рф
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сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва ответит зеркально, если США вышлют российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты собираются отправить на родину российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка: у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну.При этом он отметил, что окончательное решение принимает руководство страны.Помимо CNN, о возможной высылке дипсотрудников сообщал Блумберг. По данным агентства, Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки и вмешательство в выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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совет федерации рф, россия, владимир джабаров, сша