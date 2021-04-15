https://ria.ru/20210415/vybory-1728475824.html

Эксперты: рейтинг "Единой России" не равен результату на думских выборах

Эксперты: рейтинг "Единой России" не равен результату на думских выборах

Лидерство партии "Единая Россия" на выборах в новый состав Госдумы очевидно, однако текущий рейтинг не будет совпадать с результатом на выборах. Так считают... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:43

2021-04-15T19:43

2021-04-15T19:43

евгений минченко

лдпр

кпрф

яблоко

госдума рф

единая россия

алексей чеснаков

политика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лидерство партии "Единая Россия" на выборах в новый состав Госдумы очевидно, однако текущий рейтинг не будет совпадать с результатом на выборах. Так считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного новому электоральному сезону.По данным социологов, предвыборный рейтинг "Единой России" составляет 30–35%. При этом сколько избирателей действительно придет на голосование, предугадать невозможно. Кроме того, следует учитывать тот процент людей, которые при опросе затруднились с ответом, но пойдут на выборы.Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в свою очередь подчеркнул, что есть избиратели, которые еще не определились, не пойдут на выборы, испортят бюллетень или проголосуют за иные партии.По его словам, их количество составляет 40% всех избирателей (по данным Фонда общественного мнения). Он считает, что этот процент теряется при расчетах, поэтому "Единая Россия" претендует на более высокие результаты на выборах – до 47%.Эксперты отметили, что у остальных парламентских партий рейтинги существенно ниже, однако их результаты будут зависеть от многих внешних факторов, а также качества их кампаний, что может оказать влияние на популярность.Так, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко обозначил риски для КПРФ, ЛДПР, а также партии "Справедливая Россия – за правду"."В КПРФ очевиден очень серьезный раскол между радикальным крылом и лоялистами, и я думаю, что это является большим фактором риска для компартии. У ЛДПР главный фактор риска – это состояние здоровья лидера, от которого во многом зависят ее результаты. Также тревожный звоночек для ЛДПР – это потеря электоральных плацдармов, особенно на Дальнем Востоке. Справедливая Россия может выступить очень хорошо, но может и не пройти пятипроцентный барьер при определенных обстоятельствах", – сказал Евгений Минченко.Кроме того, возможность преодолеть пятипроцентный барьер эксперт отметил у партий "Яблоко", "Новые люди", Партии пенсионеров, а также экологических движений.

https://ria.ru/20210113/partii-1592918686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений минченко, лдпр, кпрф, яблоко, госдума рф, единая россия, алексей чеснаков, политика