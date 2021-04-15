https://ria.ru/20210415/vizit-1728350247.html

Глава МИД Сербии рассказал о повестке визита в Россию

Глава МИД Сербии рассказал о повестке визита в Россию

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил в интервью ряду СМИ, в числе которых РИА Новости, что в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит президента РФ... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:39

2021-04-15T09:39

2021-04-15T10:32

сербия

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мид сербии

владимир путин

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БЕЛГРАД, 15 апр – РИА Новости. Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил в интервью ряду СМИ, в числе которых РИА Новости, что в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит президента РФ Владимира Путина.Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами."В соответствии с ранее заявленным, мы ожидаем визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, осуществление этой поездки будет одной из тем наших разговоров", - сказал глава МИД Сербии."Мы уверены, что такой визит будет реализован в течение этого года", - подчеркнул сербский министр.Он отметил, что обсудит с российским коллегой и сотрудничество по региональным вопросам, так как РФ играет активную роль на Балканском полуострове."Чрезвычайно важно обсудить и экономическое сотрудничество наших стран", - добавил Селакович.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210414/serbiya-1728305917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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