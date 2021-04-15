https://ria.ru/20210415/selaovich-1728348259.html

Никола Селакович: на Сербию постоянно давят из-за отношений с Россией

Никола Селакович: на Сербию постоянно давят из-за отношений с Россией

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович посетит Россию с официальным визитом на этой неделе. В преддверии этого он рассказал в интервью ряду СМИ, в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:30

2021-04-15T10:30

2021-04-15T10:30

россия

александр вучич

евразийский экономический союз

ржд

владимир путин

москва

косово

интервью

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Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович посетит Россию с официальным визитом на этой неделе. В преддверии этого он рассказал в интервью ряду СМИ, в числе которых было РИА Новости, о вопросах, которые планирует затронуть в ходе поездки, совместной борьбе с пандемией, давлении на Белград со стороны Запада и темах визита в Москву.– Господин министр, скажите, пожалуйста, какая повестка ожидается в ходе вашего визита в Москву?– Каждая возможность встретиться с главой МИД РФ очень важна. В ходе официального визита министра Сергея Лаврова в Сербию в конце 2020 года меня несколько раз пригласили приехать с официальным визитом в Россию, настал момент для реализации этого визита.В соответствии с ранее заявленным мы ожидаем визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, осуществление этой поездки будет одной из тем наших разговоров. В данный момент в силе около 140 различных двусторонних соглашений между Сербией и Россией, а также десяток различных проектов договоров, которые обсудим и в предстоящих разговорах с министром Лавровым. Российская Федерация – не только стратегический партнер республики Сербии, но и свободно можем сказать, многовековой друг, братское государство и братский народ для сербского народа и государства. РФ твердо поддерживает политику нашей территориальной целостности и суверенитета, когда говорим о Косово и Метохии. Она – наш союзник в международных организациях и на международных форумах, а также крупный экономический партнер Республики Сербии.Экономическое сотрудничество давно преодолело границы сферы энергетики, и я уверен, что этот визит внесет еще больший вклад в развитие дружеских и братских отношений между РФ и Сербией.– Какие темы включены в программу вашего визита в Россию?– С Сергеем Лавровым всегда обсуждаются значимые для сербско-российских отношений темы. Это углубление нашего двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций в соответствии с планом, который был подписан в ходе визита министра Лаврова в Белград, вопросы продолжения российской поддержки позиции Сербии в переговорах по проблематике Косово и Метохии, укрепление договорной базы между нашими странами и министерствами, подготовка визита президента Путина в Сербию. Мы уверены, что такой визит будет реализован в течение этого года.Обсудим и наше сотрудничество по региональным вопросам. Российская Федерация играет активную роль на Балканском полуострове, она жизненно заинтересована в мире и прогрессе не только в Сербии, но и во всем регионе. Чрезвычайно важно обсудить и экономическое сотрудничество наших стран.– Белградские СМИ предполагали, что в ходе принятия последнего пакета антироссийских санкций Западом руководство Сербии ощутило на себе внешнее давление с тем, чтобы поддержало эти санкции.– Республика Сербия, и я говорю об этом везде, привержена европейской интеграции, выступает за получение статуса государства-члена ЕС. Но Сербия старательно оберегает и развивает дружеские отношения и с другими странами, особенно с теми, с которыми они представляет собой традицию и константу. Абсолютно точно, что Россия – одно из таких государств.Когда речь идет о давлении, то если вы сталкиваетесь на ряде встреч и мероприятий с тем, что поднимается вопрос связей между Сербией и РФ, и когда об этом говорят, или пытаются говорить способом, который предполагал бы изменения нашей позиции, что повторяется на ряде встреч, вам ясно, что это – попытка оказания давления.Если Сербия постоянно упрекается в том, что не соответствует до конца и полностью внешней политике ЕС, когда речь идет и о России, вам ясно, куда здесь метят.Республика Сербия – единственное государство в этой части Европы, которое не ввело санкции в отношении России. Не говорим о Боснии и Герцеговине из-за ее сложной структуры. Однозначная политическая линия нашего руководства не подлежит изменениям. Когда я работал (главой администрации – ред.) с президентом Александром Вучичем, он говорил это открыто и публично, что такая наша политика не изменится, пока он у власти.– Пандемия коронавируса сейчас приняла политический оттенок. Сербия договорилась с Россией о поставках вакцины, речь идет о том, что планируется в два этапа развернуть производство. Как еще Россия может помочь Сербии в борьбе с коронавирусом?– Наши российские друзья, благодаря контактам президентов Вучича и Путина, помогали нам с самого начала пандемии COVID-19. Вспомним российских специалистов, которые прибыли и осуществляли дезинфекцию объектов здравоохранения в Сербии, и русских медиков, которые совместно с нашими участвовали в осмотрах заболевших.Это сотрудничество было продолжено, когда появилась вакцина. Сербия, по-моему, является лучшим в Европе примером государства, которое смогло благодаря серьезности руководства хорошо организовать поставки вакцин, а затем и иммунизацию населения.С помощью КНР, России, а также благодаря контактами с западными фармацевтическими компаниями и руководством некоторых стран, мы стали первым государством, которое своим гражданам предложило возможность выбора, какой вакциной привиться – американской, британской, российской или китайской.Одной из лучших новостей в марте стало то, что совместно с нашими российскими друзьями начнем производство вакцины "Спутник V" в нашем институте "Торлак" в Белграде. Начнем с первой фазы, затем будем усовершенствовать процесс и, в итоге, станем производить саму вакцину здесь.Производство вакцины совместно с нашими российскими друзьями является одним из серьезных шагов в будущее, где стратегически важным станет защита и сохранение здоровья населения.Для нас вопрос вакцин не является вопросом геополитики, для нас это вопрос гуманности, одного из главных приоритетов каждого государства – защиты здоровья нашего населения.– Сербия ранее передала в дар партии вакцин соседним Черногории, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине, в том числе, "Спутник V". Но, мы видим, что Европейское агентство по лекарствам (ЕМА) все еще не определилось с тем, хорошая и это вакцина. Как вы смотрите на деятельность европейского регулятора?– Мы с самого начала пандемии 4,8 миллиона евро внесли в международную программу COVAX на поставку вакцин. В фонд развития вакцин мы заплатили еще 2 миллиона евро. Для сравнения с некоторыми государствами-членами ЕС это в 20 раз больше того, чем они заплатили. И через несколько месяцев мы не увидели никаких результатов и вынуждены были бороться, чтобы получить вакцину. "Спутник V" производится в России, российское государство прививает своих граждан этим препаратом. Учитывая, на каком уровне развития находится медицинская наука, фармакология и исследования, которые провел наш госрегулятор по лекарственным средствам, одобривший российскую вакцину, мы благодаря отличной коммуникации между президентами Вучичем и Путиным получили вакцины для наших граждан.У меня лично есть много друзей, которые приняли российскую вакцину, это хорошая вакцина. Сегодня не только в этой части Балкан, но и намного шире в Европе есть государства, которые хотят предотвратить массовую смертность населения, распространение инфекции коронавируса и приобретают российскую вакцину.Мы слишком малы и небогаты, чтобы комментировать заявления ЕМА. Для нас важно защитить здоровье своих людей, и как государство мы делаем это наилучшим известным нам способом.– До сих пор шла речь о договоренности на поставку двух миллионов доз "Спутника V" в Сербию, законтрактованы объемы средства иммунизации от других производителей. Достаточно ли по мнению руководства Сербии этих объемов средств для иммунизации, или потребуется дополнительное участие или помощь РФ?– Надеюсь, что мы в мае начнем процесс совместного производства вакцины. Произведенные в будущем объемы, вместе с уже поставленными и охваченными договорами, значительно помогут обеспечению наших потребностей. Будет ли этого достаточно, в данный момент не могу сказать, не являясь специалистом. Но это для нас очень важно.– Планируется ли между РФ и Сербией облегчение процедуры поездок граждан, которые прошли вакцинацию, или введение неких сертификатов здоровья для пересечения границ Сербии?– Сербия об этом ведет переговоры со всеми партнерами, и это станет одной из тем переговоров с министром Лавровым. Мы подобный договор заключили с Грецией, что позволит нашим гражданам ездить в летний туристический сезон в Грецию. Уверен, что круг таких стран будем расширять, и нас интересует как можно раньше восстановить оборот продукции, капитала и услуг и поток людей между двумя нашими государствами.– По данным Республиканского управления статистики Сербии в 2020 году отмечен спад относительно предыдущего года российского импорта в Сербию: с 2,5 миллиарда долларов до 1,56 миллиарда, а экспорт из Сербии в РФ снизился с 977,2 миллиона долларов до 911 миллионов. Есть ли сейчас конкретные планы и шаги, которые бы помогли компенсировать этот спад и что может РФ предложить Сербии в значительном объеме, кроме газа?– Пандемия COVID-19 во всем мире нарушила экономические связи, торговый оборот и взаимодействие между государствами. Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству регулярно проводит заседания в Белграде и в Москве, и она установит, где именно произошло снижение. Это у нас произошло не только с Россией.Прошлый, 2020 год, не показателен из-за специфических обстоятельств, но увеличение экспорта из Сербии в Россию и тенденция роста были постоянными в предыдущие несколько лет, над продолжением этого будем работать.Нет области сотрудничества между нашими двумя государствами без перспективы для развития и роста оборота, экспорта и импорта.Посмотрите, что РЖД делают в Сербии, насколько это серьезные проекты на нашей железнодорожной сети. Это еще и импорт технологий, РЖД – одна из лучших компаний в мире, и мы гордимся совместной работой.В энергетике это реконструкция наших гидроэнергетических комплексов. Все, включая науку, образование, культуру украшает и развивает отношения между двумя нашими дружественными государствами. Абсолютно уверен, что это будет продолжено. Мы стратегические партнеры, имеем режим свободной торговли с РФ, Сербия получила выход на рынок ЕАЭС, включая военно-техническое сотрудничество.– Вы коснулись соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Завершена ли поставка Белграду российской бронетехники? Обсуждаются ли с Москвой новые поставки вооружений?– Есть определенная динамика исполнения соглашения о военно-техническом сотрудничестве, это область, которой занимается МО и думаю, коллеги работают в соответствии с согласованными сроками поставок.Углубление этого сотрудничества будет обсуждаться, уверен, что это станет темой разговоров на уровне министров обороны, не на уровне МИД. Для нас важно, что мы в этом сотрудничестве – ответственный и серьезный партнер, в чем могла убедиться российская сторона. В данный момент не могу говорить о перспективах, так как не участвовал в этих разговорах, и это не мое поле деятельности.Для нас важно, что Сербия – военно-нейтральная страна, которая строит свои отношения со всеми миролюбивыми странами мира и всеми, кто желает ей добра. Российская Федерация, разумеется, находится в самом верху списка таких государств.– Два года назад Сербия и Россия подписали соглашение о строительстве центра ядерных исследований. На каком этапе сейчас находится этот проект? Будет ли центр обеспечивать интересы только Сербии, или в его работе смогут принять участие и другие соседние страны?– Проект и далее актуален. Пандемия COVID-19 повлияла на многие аспекты жизни, в том числе и на развитие подобных проектов. Они направлены на развитие науки, в особенности, прикладной науки в области медицины. Проект пойдет на пользу не только Сербии, но и исследователям и ученым из всего региона. Правда, полагаю, в данный момент никто точно не скажет, когда начнется конкретная реализация.

https://ria.ru/20210414/serbiya-1728316912.html

https://ria.ru/20210414/lazanski-1728244739.html

https://ria.ru/20210414/serbiya-1728250442.html

https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html

https://ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604117020.html

https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603275932.html

https://ria.ru/20210326/serbiya-1602933270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/serbiya-1602592715.html

https://ria.ru/20201215/serbiya-1589375310.html

https://ria.ru/20210410/marki-1727733728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр вучич, евразийский экономический союз, ржд, владимир путин, москва, косово, интервью