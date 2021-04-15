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Глава Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов
Глава Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание Совета по делам ветеранов, на нем обсудили обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:42
2021-04-15T09:42
россия
василий орлов (губернатор)
здоровье - общество
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание Совета по делам ветеранов, на нем обсудили обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им медпомощи, сообщает правительство региона.По словам заместителя министра социальной защиты населения Амурской области Галины Шелковой, в регионе сейчас 1941 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 86 человек – фронтовики, которые принимали участие в сражениях 1941-1945 годов. Ежегодно перед Днем победы ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают по 3 тысячи рублей, вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашизма – по одной тысячи рублей. Деньги уже переведены на банковские счета ветеранов, продолжается доставка выплат сотрудниками почты. Также в Приамурье предусмотрена выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ее те, кому она полагается, уже получили."В текущем году на обеспечение жильем ветеранов боевых действий предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 9,5 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения шести ветеранам боевых действий. Средства распределены, в ближайшее время ветеранам будут выданы свидетельства о предоставлении выплаты, которые они смогут реализовать - приобрести жилье в течение полугода. Также в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 48,3 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий 34 ветеранам боевых действий. Эти средства распределены", - сообщила Шелкова.Министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала, что ветераны получают помощь в медицинских организациях области вне очереди. Запись на прием к врачу-терапевту участковому, врачам специалистам ведётся в регистратуре, через портал государственных услуг, и по многоканальному телефону. При экстренной необходимости запись осуществляется в регистратуре незамедлительно к любому специалисту."В медицинских организациях области имеются девять палат на 24 койки для ветеранов в дневных стационарах и 50 палат на 86 коек в круглосуточных стационарах. Все палаты повышенной комфортности, укомплектованы бытовой техникой и медицинской мебелью. В 2020 году состояло на диспансерном наблюдении 4463 ветерана. Несмотря на пандемию коронавируса, почти все ветераны (4084 человека или 91,5%) прошли комплексные медицинские осмотры. На дому обследовано 966 человек. По итогам обследований у 792 человек выявлены медицинские показания к лечению в условиях стационара в плановом порядке, из них за 2020 год пролечено 596 человек", - отметила Леонтьева.Как сообщает правительство, Орлов поручил взять на контроль все поднятые на заседании Совета по делам ветеранов вопросы.
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россия, василий орлов (губернатор), здоровье - общество, амурская область, общество

Глава Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов

09:42 15.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание Совета по делам ветеранов, на нем обсудили обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им медпомощи, сообщает правительство региона.
"Эту встречу мы проводим после длительного перерыва, вызванного применением ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, подготовка заседания осуществлялась в новом формате: от общественных организаций поступили вопросы, которые были переданы профильным исполнительным органам государственной власти, чтобы сегодня мы говорили о конкретных проблемах", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
По словам заместителя министра социальной защиты населения Амурской области Галины Шелковой, в регионе сейчас 1941 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 86 человек – фронтовики, которые принимали участие в сражениях 1941-1945 годов. Ежегодно перед Днем победы ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают по 3 тысячи рублей, вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашизма – по одной тысячи рублей. Деньги уже переведены на банковские счета ветеранов, продолжается доставка выплат сотрудниками почты. Также в Приамурье предусмотрена выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ее те, кому она полагается, уже получили.
"В текущем году на обеспечение жильем ветеранов боевых действий предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 9,5 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения шести ветеранам боевых действий. Средства распределены, в ближайшее время ветеранам будут выданы свидетельства о предоставлении выплаты, которые они смогут реализовать - приобрести жилье в течение полугода. Также в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 48,3 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий 34 ветеранам боевых действий. Эти средства распределены", - сообщила Шелкова.
Министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала, что ветераны получают помощь в медицинских организациях области вне очереди. Запись на прием к врачу-терапевту участковому, врачам специалистам ведётся в регистратуре, через портал государственных услуг, и по многоканальному телефону. При экстренной необходимости запись осуществляется в регистратуре незамедлительно к любому специалисту.
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"В медицинских организациях области имеются девять палат на 24 койки для ветеранов в дневных стационарах и 50 палат на 86 коек в круглосуточных стационарах. Все палаты повышенной комфортности, укомплектованы бытовой техникой и медицинской мебелью. В 2020 году состояло на диспансерном наблюдении 4463 ветерана. Несмотря на пандемию коронавируса, почти все ветераны (4084 человека или 91,5%) прошли комплексные медицинские осмотры. На дому обследовано 966 человек. По итогам обследований у 792 человек выявлены медицинские показания к лечению в условиях стационара в плановом порядке, из них за 2020 год пролечено 596 человек", - отметила Леонтьева.
Как сообщает правительство, Орлов поручил взять на контроль все поднятые на заседании Совета по делам ветеранов вопросы.
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