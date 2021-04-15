https://ria.ru/20210415/veterany-1728351387.html

Глава Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов

Глава Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание Совета по делам ветеранов, на нем обсудили обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:42

2021-04-15T09:42

2021-04-15T09:42

россия

василий орлов (губернатор)

здоровье - общество

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание Совета по делам ветеранов, на нем обсудили обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им медпомощи, сообщает правительство региона.По словам заместителя министра социальной защиты населения Амурской области Галины Шелковой, в регионе сейчас 1941 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 86 человек – фронтовики, которые принимали участие в сражениях 1941-1945 годов. Ежегодно перед Днем победы ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают по 3 тысячи рублей, вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашизма – по одной тысячи рублей. Деньги уже переведены на банковские счета ветеранов, продолжается доставка выплат сотрудниками почты. Также в Приамурье предусмотрена выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ее те, кому она полагается, уже получили."В текущем году на обеспечение жильем ветеранов боевых действий предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 9,5 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения шести ветеранам боевых действий. Средства распределены, в ближайшее время ветеранам будут выданы свидетельства о предоставлении выплаты, которые они смогут реализовать - приобрести жилье в течение полугода. Также в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 48,3 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий 34 ветеранам боевых действий. Эти средства распределены", - сообщила Шелкова.Министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала, что ветераны получают помощь в медицинских организациях области вне очереди. Запись на прием к врачу-терапевту участковому, врачам специалистам ведётся в регистратуре, через портал государственных услуг, и по многоканальному телефону. При экстренной необходимости запись осуществляется в регистратуре незамедлительно к любому специалисту."В медицинских организациях области имеются девять палат на 24 койки для ветеранов в дневных стационарах и 50 палат на 86 коек в круглосуточных стационарах. Все палаты повышенной комфортности, укомплектованы бытовой техникой и медицинской мебелью. В 2020 году состояло на диспансерном наблюдении 4463 ветерана. Несмотря на пандемию коронавируса, почти все ветераны (4084 человека или 91,5%) прошли комплексные медицинские осмотры. На дому обследовано 966 человек. По итогам обследований у 792 человек выявлены медицинские показания к лечению в условиях стационара в плановом порядке, из них за 2020 год пролечено 596 человек", - отметила Леонтьева.Как сообщает правительство, Орлов поручил взять на контроль все поднятые на заседании Совета по делам ветеранов вопросы.

https://ria.ru/20210409/kanatnaya-doroga-1727589317.html

https://ria.ru/20210407/poliklinika-1727178447.html

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россия, василий орлов (губернатор), здоровье - общество, амурская область, общество