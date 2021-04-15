Глава Амурской области провел заседание Совета по делам ветеранов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание Совета по делам ветеранов, на нем обсудили обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им медпомощи, сообщает правительство региона.
"Эту встречу мы проводим после длительного перерыва, вызванного применением ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, подготовка заседания осуществлялась в новом формате: от общественных организаций поступили вопросы, которые были переданы профильным исполнительным органам государственной власти, чтобы сегодня мы говорили о конкретных проблемах", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
По словам заместителя министра социальной защиты населения Амурской области Галины Шелковой, в регионе сейчас 1941 ветеран Великой Отечественной войны. Из них 86 человек – фронтовики, которые принимали участие в сражениях 1941-1945 годов. Ежегодно перед Днем победы ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают по 3 тысячи рублей, вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашизма – по одной тысячи рублей. Деньги уже переведены на банковские счета ветеранов, продолжается доставка выплат сотрудниками почты. Также в Приамурье предусмотрена выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, ее те, кому она полагается, уже получили.
"В текущем году на обеспечение жильем ветеранов боевых действий предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 9,5 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения шести ветеранам боевых действий. Средства распределены, в ближайшее время ветеранам будут выданы свидетельства о предоставлении выплаты, которые они смогут реализовать - приобрести жилье в течение полугода. Также в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 48,3 млн руб, достаточном для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий 34 ветеранам боевых действий. Эти средства распределены", - сообщила Шелкова.
Министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева рассказала, что ветераны получают помощь в медицинских организациях области вне очереди. Запись на прием к врачу-терапевту участковому, врачам специалистам ведётся в регистратуре, через портал государственных услуг, и по многоканальному телефону. При экстренной необходимости запись осуществляется в регистратуре незамедлительно к любому специалисту.
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"В медицинских организациях области имеются девять палат на 24 койки для ветеранов в дневных стационарах и 50 палат на 86 коек в круглосуточных стационарах. Все палаты повышенной комфортности, укомплектованы бытовой техникой и медицинской мебелью. В 2020 году состояло на диспансерном наблюдении 4463 ветерана. Несмотря на пандемию коронавируса, почти все ветераны (4084 человека или 91,5%) прошли комплексные медицинские осмотры. На дому обследовано 966 человек. По итогам обследований у 792 человек выявлены медицинские показания к лечению в условиях стационара в плановом порядке, из них за 2020 год пролечено 596 человек", - отметила Леонтьева.
Как сообщает правительство, Орлов поручил взять на контроль все поднятые на заседании Совета по делам ветеранов вопросы.
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