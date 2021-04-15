https://ria.ru/20210415/ukraina-1728452104.html

Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе

Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе

Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:35

2021-04-15T17:35

2021-04-15T17:35

россия

андрей мельник

сергей цеков

нато

германия

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина, чтобы гарантировать свою защиту, может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО."Посол Украины в Германии, страдающий крайней ненавистью к России и всему русскому, выступил с очередным сумасбродным заявлением. Оружие ему необходимо не для защиты от России, а для нападения на Россию. Возращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, так как от ее националистических властей ожидать можно все, что угодно", - сказал Цеков.По его словам, Украина с ядерным оружием - все равно, что "обезьяна с гранатой".

https://ria.ru/20210415/status-1728435666.html

россия

германия

украина

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россия, андрей мельник, сергей цеков, нато, германия, украина, в мире