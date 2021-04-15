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Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе
Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе
Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:35
2021-04-15T17:35
россия
андрей мельник
сергей цеков
нато
германия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина, чтобы гарантировать свою защиту, может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО."Посол Украины в Германии, страдающий крайней ненавистью к России и всему русскому, выступил с очередным сумасбродным заявлением. Оружие ему необходимо не для защиты от России, а для нападения на Россию. Возращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, так как от ее националистических властей ожидать можно все, что угодно", - сказал Цеков.По его словам, Украина с ядерным оружием - все равно, что "обезьяна с гранатой".
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россия, андрей мельник, сергей цеков, нато, германия, украина, в мире

Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе

17:35 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина, чтобы гарантировать свою защиту, может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
"Посол Украины в Германии, страдающий крайней ненавистью к России и всему русскому, выступил с очередным сумасбродным заявлением. Оружие ему необходимо не для защиты от России, а для нападения на Россию. Возращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, так как от ее националистических властей ожидать можно все, что угодно", - сказал Цеков.
По его словам, Украина с ядерным оружием - все равно, что "обезьяна с гранатой".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:31
В Госдуме оценили слова посла Украины в ФРГ о ядерном статусе
 
РоссияАндрей МельникСергей ЦековНАТОГерманияУкраинаВ мире
 
 
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