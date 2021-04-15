https://ria.ru/20210415/ukraina-1728452104.html
Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе
Сенатор оценил слова посла Украины в Германии о ядерном статусе
Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:35
2021-04-15T17:35
2021-04-15T17:35
россия
андрей мельник
сергей цеков
нато
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Возвращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина, чтобы гарантировать свою защиту, может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО."Посол Украины в Германии, страдающий крайней ненавистью к России и всему русскому, выступил с очередным сумасбродным заявлением. Оружие ему необходимо не для защиты от России, а для нападения на Россию. Возращение Украине статуса ядерной державы грозит опасностью для всего мира, так как от ее националистических властей ожидать можно все, что угодно", - сказал Цеков.По его словам, Украина с ядерным оружием - все равно, что "обезьяна с гранатой".
https://ria.ru/20210415/status-1728435666.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей мельник, сергей цеков, нато, германия, украина, в мире