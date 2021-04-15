https://ria.ru/20210415/turisty-1728496409.html

Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года

Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:57

2021-04-15T22:57

2021-04-15T23:34

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Российским туристам вернут деньги за аннулированные поездки

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.Ранее турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию, так как Россия ограничила авиасообщение с ними из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 1 июня.

https://ria.ru/20210415/ocheredi-1728457567.html

https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html

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2021

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