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Туризм
https://ria.ru/20210415/turisty-1728496409.html
Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года
Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:57
2021-04-15T23:34
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михаил мишустин
турция
танзания
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Российским туристам вернут деньги за аннулированные поездки
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.Ранее турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию, так как Россия ограничила авиасообщение с ними из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 1 июня.
https://ria.ru/20210415/ocheredi-1728457567.html
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Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года

22:57 15.04.2021 (обновлено: 23:34 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
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Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно.
Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Ранее турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию, так как Россия ограничила авиасообщение с ними из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 1 июня.
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