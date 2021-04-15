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Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере
Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере
Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:28
2021-04-15T14:28
2021-04-15T17:32
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.Президент подчеркнул, что людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.Президент подчеркнул, что подобные ситуации демотивируют также сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.Помимо этого, Путин призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они прежде всего могли уделять "свое время и внимание людям".Глава государства подчеркнул, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному собранию.
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Путин призвал убрать "забюрократизированные" процедуры в социальной сфере
Путин обсуждает с президиумом Госсовета и Агентством стратегических инициатив качество госуслуг в социальной сфере. Говорит, что правительство придерживается принципа "вокруг человека" - и надеется, так будет и дальше.
2021-04-15T14:28
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владимир путин, общество
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин
на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Президент подчеркнул, что людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.
"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей".
Президент подчеркнул, что подобные ситуации демотивируют также сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.
Помимо этого, Путин призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они прежде всего могли уделять "свое время и внимание людям".
Глава государства подчеркнул, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному собранию.