Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/trebovaniya-1728407740.html
Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере
Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере
Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:28
2021-04-15T17:32
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728412409_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7be8dec87c1fb55b2f1b39c0b57493f4.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.Президент подчеркнул, что людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.Президент подчеркнул, что подобные ситуации демотивируют также сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.Помимо этого, Путин призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они прежде всего могли уделять "свое время и внимание людям".Глава государства подчеркнул, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному собранию.
https://ria.ru/20210415/sotsrabotniki-1728412081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин призвал убрать "забюрократизированные" процедуры в социальной сфере
Путин обсуждает с президиумом Госсовета и Агентством стратегических инициатив качество госуслуг в социальной сфере. Говорит, что правительство придерживается принципа "вокруг человека" - и надеется, так будет и дальше.
2021-04-15T14:28
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728412409_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b12b9c84f5e90369c1a5ca1e8417687d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере

14:28 15.04.2021 (обновлено: 17:32 15.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Президент подчеркнул, что людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.
"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что подобные ситуации демотивируют также сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.
Помимо этого, Путин призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они прежде всего могли уделять "свое время и внимание людям".
Глава государства подчеркнул, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному собранию.
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Газпрома А. Миллером - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 14:44
Путин призвал избавить врачей и соцработников от бумажной волокиты
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния