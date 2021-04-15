https://ria.ru/20210415/trebovaniya-1728407740.html

Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере

Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере

Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:28

2021-04-15T14:28

2021-04-15T17:32

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.Президент подчеркнул, что людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.Президент подчеркнул, что подобные ситуации демотивируют также сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.Помимо этого, Путин призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они прежде всего могли уделять "свое время и внимание людям".Глава государства подчеркнул, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210415/sotsrabotniki-1728412081.html

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2021

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Путин призвал убрать "забюрократизированные" процедуры в социальной сфере Путин обсуждает с президиумом Госсовета и Агентством стратегических инициатив качество госуслуг в социальной сфере. Говорит, что правительство придерживается принципа "вокруг человека" - и надеется, так будет и дальше. 2021-04-15T14:28 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, общество