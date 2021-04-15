У российских школьников появятся "правильные тетрадки"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВо время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Стартовала акция "Правильные тетрадки", в рамках которой ряд российских школ получат тетради с портретами национальных героев - Юрия Гагарина, Льва Яшина, Михаила Калашникова и других, планируется, что с сентября проект станет всероссийским, рассказал РИА Новости идеолог акции, руководитель молодежного общественного движения "Святая Русь 2050" Даниил Иващенко. В РПЦ данный проект поприветствовали.
"Я как-то увидел советские тетради с изображением наших отечественных героев, кодексом юных пионеров на обложке и подумал, почему у нас сейчас этого нет? Ребенок с детства должен стремиться к чему-то хорошему, воспитываться на примерах патриотизма и самоотверженности своих соотечественников. Так появился наш проект. Первая партия тетрадок уже готова, и мы планируем передать их школам в Москве и регионах в тестовом режиме, а с 1 сентября планируем сделать акцию всероссийской", - сказал Иващенко.
Он уточнил, что уже напечатаны тетрадки с изображением космонавтов Юрия Гагарина и Алексея Леонова, конструктора оружия Михаила Калашникова, выдающегося советского футболиста Льва Яшина и других героев.
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"Можно только приветствовать идею использовать школьную тетрадь для того, чтобы напомнить учащимся об истории нашего государства, о традиционных нравственных ценностях нашего общества. Не сомневаюсь, что духовное ценности, связанные с русским православием и неотделимые от идентичности жителей нашей страны, найдут отражение в содержании этого проекта", - прокомментировал РИА Новости эту инициативу источник в РПЦ.
Иващенко отметил, что за несколько месяцев к проекту присоединились неравнодушные из разных регионов России. Акция планируется в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Саратове, на Урале, в Башкирии, Ямало-Ненецком автономном округе.
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