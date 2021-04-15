https://ria.ru/20210415/tetradi-1728465882.html

У российских школьников появятся "правильные тетрадки"

У российских школьников появятся "правильные тетрадки"

Стартовала акция "Правильные тетрадки", в рамках которой ряд российских школ получат тетради с портретами национальных героев - Юрия Гагарина, Льва Яшина,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:38

2021-04-15T18:38

2021-04-15T18:38

россия

лев яшин

русская православная церковь

михаил калашников

московская область (подмосковье)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Стартовала акция "Правильные тетрадки", в рамках которой ряд российских школ получат тетради с портретами национальных героев - Юрия Гагарина, Льва Яшина, Михаила Калашникова и других, планируется, что с сентября проект станет всероссийским, рассказал РИА Новости идеолог акции, руководитель молодежного общественного движения "Святая Русь 2050" Даниил Иващенко. В РПЦ данный проект поприветствовали.Он уточнил, что уже напечатаны тетрадки с изображением космонавтов Юрия Гагарина и Алексея Леонова, конструктора оружия Михаила Калашникова, выдающегося советского футболиста Льва Яшина и других героев."Можно только приветствовать идею использовать школьную тетрадь для того, чтобы напомнить учащимся об истории нашего государства, о традиционных нравственных ценностях нашего общества. Не сомневаюсь, что духовное ценности, связанные с русским православием и неотделимые от идентичности жителей нашей страны, найдут отражение в содержании этого проекта", - прокомментировал РИА Новости эту инициативу источник в РПЦ.Иващенко отметил, что за несколько месяцев к проекту присоединились неравнодушные из разных регионов России. Акция планируется в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Саратове, на Урале, в Башкирии, Ямало-Ненецком автономном округе.

https://sn.ria.ru/20210412/shkoly-1727889605.html

https://ria.ru/20210330/vospitanie-1603499130.html

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россия, лев яшин, русская православная церковь, михаил калашников, московская область (подмосковье), образование - общество, общество