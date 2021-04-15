https://ria.ru/20210415/testosteron-1728330517.html

Названы опасные для мужчин продукты

Названы опасные для мужчин продукты

На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, психотерапевт,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T02:10

2021-04-15T02:10

2021-04-15T02:10

евгений кульгавчук

россия

ожирение

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук. Он рассказал, какой пищей лучше не злоупотреблять.Прежде всего, мужчинам следует избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, ведь именно этот гормон "отвечает" за половое влечение. По словам врача, подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя, мяты.Особенно пагубно для мужского здоровья пиво, потому что оно содержит аналоги женских гормонов – фитоэстрогены, отметил сексолог. Тем же свойством, по его словам, отличаются продукты, в состав которых входит соя.На уровень тестостерона в организме негативно влияет чрезмерный объем жировой ткани, продолжил он. Поэтому мужчинам следует исключать из своего рациона те блюда и напитки, которые ведут к ожирению.Кульгавчук предостерег от слишком плотных ужинов. По его словам, они "обездвиживают" и практически "кастрируют" мужчину. Лучшее средство для устранения этого фактора – полноценный обед, пояснил сексолог.Кроме того, необходимый настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как аспартам и глутамат натрия, отметил врач.Для повышения уровня тестостерона он рекомендовал мужчинам употреблять больше животного белка, зелени, орехов и перепелиных яиц."Я бы советовал мужчинам, во-первых, сбалансированное питание, которое позволяет не набирать лишний вес. Во-вторых, достаточное количество белка, в том числе животного. Важно полюбить зелень – петрушку, сельдерей, укроп. Регулярно употреблять небольшое количество орехов, в первую очередь грецких и кедровых. Использовать перепелиные яйца, в том числе в сыром виде", – посоветовал Кульгавчук.По его словам, тестостерон важен не только для формирования сексуального влечения."Это гормон мощи, энергии, конкурентоспособности, живости. Это некий внутренний энергетик", – заключил врач.

https://ria.ru/20210414/golod-1728212879.html

https://rsport.ria.ru/20210410/uzhin-1727648431.html

https://rsport.ria.ru/20210410/limon-1727647651.html

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евгений кульгавчук, россия, ожирение, здоровье, еда, питание, общество