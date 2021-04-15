https://ria.ru/20210415/testosteron-1728330517.html
Названы опасные для мужчин продукты
Названы опасные для мужчин продукты
На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, психотерапевт,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T02:10
2021-04-15T02:10
2021-04-15T02:10
евгений кульгавчук
россия
ожирение
здоровье
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b18bc6698b44e95df2377c995968b1d7.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил в интервью радио Sputnik врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук. Он рассказал, какой пищей лучше не злоупотреблять.Прежде всего, мужчинам следует избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, ведь именно этот гормон "отвечает" за половое влечение. По словам врача, подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя, мяты.Особенно пагубно для мужского здоровья пиво, потому что оно содержит аналоги женских гормонов – фитоэстрогены, отметил сексолог. Тем же свойством, по его словам, отличаются продукты, в состав которых входит соя.На уровень тестостерона в организме негативно влияет чрезмерный объем жировой ткани, продолжил он. Поэтому мужчинам следует исключать из своего рациона те блюда и напитки, которые ведут к ожирению.Кульгавчук предостерег от слишком плотных ужинов. По его словам, они "обездвиживают" и практически "кастрируют" мужчину. Лучшее средство для устранения этого фактора – полноценный обед, пояснил сексолог.Кроме того, необходимый настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как аспартам и глутамат натрия, отметил врач.Для повышения уровня тестостерона он рекомендовал мужчинам употреблять больше животного белка, зелени, орехов и перепелиных яиц."Я бы советовал мужчинам, во-первых, сбалансированное питание, которое позволяет не набирать лишний вес. Во-вторых, достаточное количество белка, в том числе животного. Важно полюбить зелень – петрушку, сельдерей, укроп. Регулярно употреблять небольшое количество орехов, в первую очередь грецких и кедровых. Использовать перепелиные яйца, в том числе в сыром виде", – посоветовал Кульгавчук.По его словам, тестостерон важен не только для формирования сексуального влечения."Это гормон мощи, энергии, конкурентоспособности, живости. Это некий внутренний энергетик", – заключил врач.
https://ria.ru/20210414/golod-1728212879.html
https://rsport.ria.ru/20210410/uzhin-1727648431.html
https://rsport.ria.ru/20210410/limon-1727647651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981088_309:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_535369992aa2e752902fa8a4a0430512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений кульгавчук, россия, ожирение, здоровье, еда, питание, общество
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил в интервью радио Sputnik
врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук. Он рассказал, какой пищей лучше не злоупотреблять.
Прежде всего, мужчинам следует избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, ведь именно этот гормон "отвечает" за половое влечение. По словам врача, подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя, мяты.
"Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже", – сказал Кульгавчук.
Особенно пагубно для мужского здоровья пиво, потому что оно содержит аналоги женских гормонов – фитоэстрогены, отметил сексолог. Тем же свойством, по его словам, отличаются продукты, в состав которых входит соя.
На уровень тестостерона в организме негативно влияет чрезмерный объем жировой ткани, продолжил он. Поэтому мужчинам следует исключать из своего рациона те блюда и напитки, которые ведут к ожирению.
Кульгавчук предостерег от слишком плотных ужинов. По его словам, они "обездвиживают" и практически "кастрируют" мужчину. Лучшее средство для устранения этого фактора – полноценный обед, пояснил сексолог.
"Одна из главных ошибок, особенно это касается жителей мегаполиса, заключается в том, что мужчины в течение дня не выделяют время на полноценный обед, возвращаются домой и потребляют большое количество еды. В этом случае еда является своего рода кастрирующим фактором, поскольку инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения. Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, ему лень начинать сексуальные игры, его клонит в сон", – сказал он.
Кроме того, необходимый настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как аспартам и глутамат натрия, отметил врач.
Для повышения уровня тестостерона он рекомендовал мужчинам употреблять больше животного белка, зелени, орехов и перепелиных яиц.
"Я бы советовал мужчинам, во-первых, сбалансированное питание
, которое позволяет не набирать лишний вес. Во-вторых, достаточное количество белка, в том числе животного. Важно полюбить зелень – петрушку, сельдерей, укроп. Регулярно употреблять небольшое количество орехов, в первую очередь грецких и кедровых. Использовать перепелиные яйца, в том числе в сыром виде", – посоветовал Кульгавчук.
По его словам, тестостерон важен не только для формирования сексуального влечения.
"Это гормон мощи, энергии, конкурентоспособности, живости. Это некий внутренний энергетик", – заключил врач.