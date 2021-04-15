https://ria.ru/20210415/terakt-1728394573.html
ФСБ предупредила об угрозе двойных терактов
ФСБ предупредила об угрозе двойных терактов
ФСБ России отмечает увеличение угрозы двойных терактов, когда после первого взрыва террористы дожидаются прибытия на место правоохранительных органов, заявил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:25
2021-04-15T13:25
2021-04-15T15:28
россия
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ФСБ России отмечает увеличение угрозы двойных терактов, когда после первого взрыва террористы дожидаются прибытия на место правоохранительных органов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются подрыва сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку", - сказал он в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html
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россия, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников