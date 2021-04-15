https://ria.ru/20210415/terakt-1728394573.html

ФСБ предупредила об угрозе двойных терактов

ФСБ предупредила об угрозе двойных терактов

ФСБ России отмечает увеличение угрозы двойных терактов, когда после первого взрыва террористы дожидаются прибытия на место правоохранительных органов, заявил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:25

2021-04-15T13:25

2021-04-15T15:28

россия

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ФСБ России отмечает увеличение угрозы двойных терактов, когда после первого взрыва террористы дожидаются прибытия на место правоохранительных органов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются подрыва сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку", - сказал он в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20210309/terrorizm-1600465375.html

россия

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2021

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россия, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников