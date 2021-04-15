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Приамурье вошло в пятерку регионов с низкой средней ставкой по ипотеке
Приамурье вошло в пятерку регионов с низкой средней ставкой по ипотеке
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион входит в топ-5 России с самой низкой средней ставкой по ипотеке, данные всероссийского рейтинга... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:17
2021-04-15T09:17
россия
василий орлов (губернатор)
ипотека
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион входит в топ-5 России с самой низкой средней ставкой по ипотеке, данные всероссийского рейтинга регионов в сфере ипотечного кредитования предоставил Центральный банк РФ."Общий портфель ипотечных кредитов в Приамурье составил 54,2 миллиарда рублей. С начала года темп прироста выданных кредитов увеличился более чем на 21% - банками области выдано 1,3 тысячи таких кредитов на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. При этом Амурская область входит в топ-5 регионов страны с самой низкой средней ставкой по ипотеке, которая с начала года составила 6,26% годовых. По этому показателю регион занимает 4-е место среди всех субъектов России. Прежде всего, это обусловлено целым комплексом льготных государственных ипотечных программ. Благодаря им по низким ставкам свое жилье смогли получить 3177 амурских семей на общую сумму более 10 миллиардов рублей", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Согласно исследованию, первые три позиции в топ-5 рейтинга с самой низкой ставкой по ипотеке занимает Чукотский автономный округ, Магаданская область и Приморский край, замыкает пятерку Республика Саха (Якутия).Активнее всего жители Амурской области пользуются программой "Дальневосточная ипотека"."На начало апреля амурчане подали почти 6,2 тысячи заявок на улучшение жилищных условий, 3,7 тысячи из которых уже одобрены в кредитных учреждениях области. 1689 семей получили 5,8 миллиарда рублей для покупки собственного жилья", - цитирует правительство министра экономического развития и внешних связей Приамурья Людмилу Старкову.Как добавила министр, на втором месте по популярности идет программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых. Меньше, чем за год 700 жителей региона получили почти 2,2 млрд. рублей. Действие данной программы ранее было продлено до 1 июля 2021 года.Также в Амурской области продолжают действовать программы "Семейная ипотека" и "Сельская ипотека". Почти 900 амурчан стали обладателями своего жилья на общую сумму 2 млрд рублей.Общий портфель ипотечных кредитов в России достиг отметки 9,5 трлн рублей. Лидерами по объему выданных кредитов стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20210412/dolschiki-1727902934.html
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россия, василий орлов (губернатор), ипотека, москва, московская область (подмосковье), экономика

Приамурье вошло в пятерку регионов с низкой средней ставкой по ипотеке

09:17 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион входит в топ-5 России с самой низкой средней ставкой по ипотеке, данные всероссийского рейтинга регионов в сфере ипотечного кредитования предоставил Центральный банк РФ.
"Общий портфель ипотечных кредитов в Приамурье составил 54,2 миллиарда рублей. С начала года темп прироста выданных кредитов увеличился более чем на 21% - банками области выдано 1,3 тысячи таких кредитов на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. При этом Амурская область входит в топ-5 регионов страны с самой низкой средней ставкой по ипотеке, которая с начала года составила 6,26% годовых. По этому показателю регион занимает 4-е место среди всех субъектов России. Прежде всего, это обусловлено целым комплексом льготных государственных ипотечных программ. Благодаря им по низким ставкам свое жилье смогли получить 3177 амурских семей на общую сумму более 10 миллиардов рублей", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Согласно исследованию, первые три позиции в топ-5 рейтинга с самой низкой ставкой по ипотеке занимает Чукотский автономный округ, Магаданская область и Приморский край, замыкает пятерку Республика Саха (Якутия).
Активнее всего жители Амурской области пользуются программой "Дальневосточная ипотека".
"На начало апреля амурчане подали почти 6,2 тысячи заявок на улучшение жилищных условий, 3,7 тысячи из которых уже одобрены в кредитных учреждениях области. 1689 семей получили 5,8 миллиарда рублей для покупки собственного жилья", - цитирует правительство министра экономического развития и внешних связей Приамурья Людмилу Старкову.
Как добавила министр, на втором месте по популярности идет программа ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых. Меньше, чем за год 700 жителей региона получили почти 2,2 млрд. рублей. Действие данной программы ранее было продлено до 1 июля 2021 года.
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Также в Амурской области продолжают действовать программы "Семейная ипотека" и "Сельская ипотека". Почти 900 амурчан стали обладателями своего жилья на общую сумму 2 млрд рублей.
Общий портфель ипотечных кредитов в России достиг отметки 9,5 трлн рублей. Лидерами по объему выданных кредитов стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)ИпотекаМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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