Гознак придумал решение для поиска собак с помощью биометрии
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гознак разработал мобильное приложение для биометрической идентификации собак, которое, в том числе, поможет найти пропавшего питомца, если он потерялся, сообщил руководитель проектов Гознака Александр Мелешин.
"Существующие представленные решения (микрочип и клеймо - ред.) оказываются практически бесполезными. ... Есть ли выход? Выход есть, я сегодня расскажу о самом современном, самом действенном на данный момент времени средстве, которые мы разработали, о биометрической идентификации собак", - рассказал он, выступая на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".
Технология биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта будет реализована в мобильном приложении под операционные системы iOS и Android. "В настоящий момент мы его разрабатываем, и в этом году планируем представить в магазинах приложений App Store и Google Play", - сообщил Мелешин.
Таким образом, хозяин собаки сможет ее сфотографировать через приложение, создав тем самым цифровой профиль животного. Такое решение значительно упростит работу ветеринаров, заводчиков, а также жизнь владельцев собак, указали в Гознаке.
"Так, например, владельцы собак смогут в мобильном приложении иметь полный паспорт собак, смогут выбрать и вызвать ветеринарного врача или например получать различные уведомления, напоминания например, о плановой вакцинации", - отметил Мелешин.