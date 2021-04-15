https://ria.ru/20210415/sobaki-1728410026.html

Гознак придумал решение для поиска собак с помощью биометрии

Гознак придумал решение для поиска собак с помощью биометрии

Гознак разработал мобильное приложение для биометрической идентификации собак, которое, в том числе, поможет найти пропавшего питомца, если он потерялся,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:36

2021-04-15T14:36

2021-04-15T14:36

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гознак разработал мобильное приложение для биометрической идентификации собак, которое, в том числе, поможет найти пропавшего питомца, если он потерялся, сообщил руководитель проектов Гознака Александр Мелешин.Технология биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта будет реализована в мобильном приложении под операционные системы iOS и Android. "В настоящий момент мы его разрабатываем, и в этом году планируем представить в магазинах приложений App Store и Google Play", - сообщил Мелешин.Таким образом, хозяин собаки сможет ее сфотографировать через приложение, создав тем самым цифровой профиль животного. Такое решение значительно упростит работу ветеринаров, заводчиков, а также жизнь владельцев собак, указали в Гознаке."Так, например, владельцы собак смогут в мобильном приложении иметь полный паспорт собак, смогут выбрать и вызвать ветеринарного врача или например получать различные уведомления, напоминания например, о плановой вакцинации", - отметил Мелешин.

https://ria.ru/20210415/sobaki-1728372779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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