Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/sobaki-1728410026.html
Гознак придумал решение для поиска собак с помощью биометрии
Гознак придумал решение для поиска собак с помощью биометрии
Гознак разработал мобильное приложение для биометрической идентификации собак, которое, в том числе, поможет найти пропавшего питомца, если он потерялся,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:36
2021-04-15T14:36
google
google android
apple ios
гознак
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600874164_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dfdbfbd2fc4b490f733e80df5799dcbb.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гознак разработал мобильное приложение для биометрической идентификации собак, которое, в том числе, поможет найти пропавшего питомца, если он потерялся, сообщил руководитель проектов Гознака Александр Мелешин.Технология биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта будет реализована в мобильном приложении под операционные системы iOS и Android. "В настоящий момент мы его разрабатываем, и в этом году планируем представить в магазинах приложений App Store и Google Play", - сообщил Мелешин.Таким образом, хозяин собаки сможет ее сфотографировать через приложение, создав тем самым цифровой профиль животного. Такое решение значительно упростит работу ветеринаров, заводчиков, а также жизнь владельцев собак, указали в Гознаке."Так, например, владельцы собак смогут в мобильном приложении иметь полный паспорт собак, смогут выбрать и вызвать ветеринарного врача или например получать различные уведомления, напоминания например, о плановой вакцинации", - отметил Мелешин.
https://ria.ru/20210415/sobaki-1728372779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600874164_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cbed6712830deadc0429134ad2934fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, google android, apple ios, гознак, технологии, общество

Гознак придумал решение для поиска собак с помощью биометрии

14:36 15.04.2021
 
© Depositphotos / polishchykАмериканский стаффордширский терьер
Американский стаффордширский терьер - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / polishchyk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Гознак разработал мобильное приложение для биометрической идентификации собак, которое, в том числе, поможет найти пропавшего питомца, если он потерялся, сообщил руководитель проектов Гознака Александр Мелешин.
"Существующие представленные решения (микрочип и клеймо - ред.) оказываются практически бесполезными. ... Есть ли выход? Выход есть, я сегодня расскажу о самом современном, самом действенном на данный момент времени средстве, которые мы разработали, о биометрической идентификации собак", - рассказал он, выступая на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".
Технология биометрической идентификации с элементами искусственного интеллекта будет реализована в мобильном приложении под операционные системы iOS и Android. "В настоящий момент мы его разрабатываем, и в этом году планируем представить в магазинах приложений App Store и Google Play", - сообщил Мелешин.
Таким образом, хозяин собаки сможет ее сфотографировать через приложение, создав тем самым цифровой профиль животного. Такое решение значительно упростит работу ветеринаров, заводчиков, а также жизнь владельцев собак, указали в Гознаке.
На приеме у ветеринара - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 11:53Наука
Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
"Так, например, владельцы собак смогут в мобильном приложении иметь полный паспорт собак, смогут выбрать и вызвать ветеринарного врача или например получать различные уведомления, напоминания например, о плановой вакцинации", - отметил Мелешин.
 
GoogleGoogle AndroidApple iOSГознакТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния