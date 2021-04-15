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РБК: в России подорожают конфеты и вафли
РБК: в России подорожают конфеты и вафли
В России вырастут цены на кондитерские изделия, пишет РБК со ссылкой на производителей. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:07
2021-04-15T11:21
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
гана
кот-д'ивуар
китай
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В России вырастут цены на кондитерские изделия, пишет РБК со ссылкой на производителей.Так, о планах поднять стоимость уже сообщили компании "Акульчев" (выпускает венские вафли), "Эссен Продакшн АГ" (конфеты) и кондитерская фабрика "Победа". Как заявляют производители, они вынуждены пойти на этот шаг из-за постоянного подорожания сырья на рынке масложировой продукции.Гендиректор "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев пояснил, что затраты на сырье уже выросли примерно на 50-70 процентов. В частности, сахар подорожал в годовом выражении вдвое, а какао-порошок — на 30-40 процентов.По словам Барышева, на увеличение стоимости сильно повлиял Китай — он начал закупать сырье огромными объемами и это привело к мировому дефициту по некоторым позициям.Вместе с тем он отметил, что уведомлять о росте цен будут постепенно, чтобы "не травмировать потребителя".Президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьев придерживается схожего мнения. Он, со своей стороны, указал и на увеличение стоимости упаковки."Похожая ситуация с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья — в пандемию сократился сбор макулатуры", — объяснил Муравьев.В целом, отметил президент "Победы", отпускные цены растут в среднем на три процента по сравнению с осенью прошлого года, тогда как себестоимость продукции выросла на десять процентов.Глава компании "Акульчев" рассказал, что цены на сырье для кондитеров за последние полгода выросли от 25 до 120 процентов. Причем подорожали основные ингредиенты — мука, масло, яйца, джемы и сахар.Кроме того, Акульчев связал рост стоимости какао с тем, что крупнейшие страны-производители — Гана и Кот-д'Ивуар — договорились брать за экспорт тертого какао еще по 500 долларов с килограмма.В Минсельхозе РБК сообщили, что причин для существенного подорожания кондитерских изделий нет, тем более что принятые правительством меры по стабилизации цен на продовольствие учитывают и "сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции".
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), гана, кот-д'ивуар, китай, общество

РБК: в России подорожают конфеты и вафли

09:07 15.04.2021 (обновлено: 11:21 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина выбирает конфеты в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина выбирает конфеты в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В России вырастут цены на кондитерские изделия, пишет РБК со ссылкой на производителей.
Так, о планах поднять стоимость уже сообщили компании "Акульчев" (выпускает венские вафли), "Эссен Продакшн АГ" (конфеты) и кондитерская фабрика "Победа". Как заявляют производители, они вынуждены пойти на этот шаг из-за постоянного подорожания сырья на рынке масложировой продукции.
Гендиректор "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев пояснил, что затраты на сырье уже выросли примерно на 50-70 процентов. В частности, сахар подорожал в годовом выражении вдвое, а какао-порошок — на 30-40 процентов.
По словам Барышева, на увеличение стоимости сильно повлиял Китай — он начал закупать сырье огромными объемами и это привело к мировому дефициту по некоторым позициям.
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"Этот рост не последний, в течение года с большой вероятностью будем еще вести переговоры о повышении", — рассказал Барышев.
Вместе с тем он отметил, что уведомлять о росте цен будут постепенно, чтобы "не травмировать потребителя".
Президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьев придерживается схожего мнения. Он, со своей стороны, указал и на увеличение стоимости упаковки.
"Похожая ситуация с картоном для упаковки: он начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья — в пандемию сократился сбор макулатуры", — объяснил Муравьев.
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В целом, отметил президент "Победы", отпускные цены растут в среднем на три процента по сравнению с осенью прошлого года, тогда как себестоимость продукции выросла на десять процентов.
Глава компании "Акульчев" рассказал, что цены на сырье для кондитеров за последние полгода выросли от 25 до 120 процентов. Причем подорожали основные ингредиенты — мука, масло, яйца, джемы и сахар.
Кроме того, Акульчев связал рост стоимости какао с тем, что крупнейшие страны-производители — Гана и Кот-д'Ивуар — договорились брать за экспорт тертого какао еще по 500 долларов с килограмма.
В Минсельхозе РБК сообщили, что причин для существенного подорожания кондитерских изделий нет, тем более что принятые правительством меры по стабилизации цен на продовольствие учитывают и "сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции".
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ГанаКот-д'ИвуарКитайОбщество
 
 
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