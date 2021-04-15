https://ria.ru/20210415/scherbakova-1728229526.html

Котики в восторге! Щербакова и Туктамышева — лучшие на турнире в Японии

Котики в восторге! Щербакова и Туктамышева — лучшие на турнире в Японии

Весь покрытый сакурой, абсолютно весь, остров, который на три ближайших дня стал мировым центром фигурного катания, в океане есть! РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:12

2021-04-15T20:12

2021-04-15T23:54

командный чемпионат мира по фигурному катанию

авторы

мнение - авторы

рика кихира

елизавета туктамышева

россия

анна щербакова

япония

фигурное катание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728486137_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3eac5e0686e6bf2557e1e8bd0f1baa33.jpg

Весь покрытый сакурой, абсолютно весь, остров, который на три ближайших дня стал мировым центром фигурного катания, в океане есть!Конничива, Япония! Физкульт-привет, любители этого прекрасного зимнего вида спорта! Именно сегодня, 15 апреля 2021 года, в японском городе Осака стартовал долгожданный командный чемпионат мира по фигурному катанию — ISU World Team Trophy 2021, который проводится непростительно редко — всего лишь один раз в два года.Жизнь в розовом цвете На этот раз в Японию, чтобы побороться за звание "Лучшей команды мира", прилетели фигуристы сборных России, США, Канады, Японии, Франции и Италии. И Страна восходящего солнца на три дня стала главным поставщиком новостей о международных ледовых баталиях, площадкой достижений фигурного катания, красоты, драйва, артистизма и невероятных командных эмоций!Соревнования фигуристов проходят на утопающей в зелени спортивной арене Maruzen Intec Arena Osaka, чем-то напоминающей жилище хоббитов из "Властелина колец". Организаторы турнира сделали все, чтобы спортивный праздник, несмотря на не самую благоприятную COVID-обстановку в Японии, прошел с присутствием зрителей. Правда, японские болельщики на трибунах сидели через одного, а на некоторых местах были расставлены фотографии людей и даже изображения домашних питомцев — котиков и собачек! Японцы, как всегда, в своем мимимишно-няшном репертуаре, не хватало разве что только покемонов и героев популярных аниме, хотя не удивлюсь, если их фото тоже присутствовали среди зрителей. И по сравнению с недавним чемпионатом мира в Стокгольме атмосфера на этих соревнованиях хоть немного, но все-таки приблизилась к той, которая и должна быть, когда на одной арене выступают суперзвезды мирового спорта.Командные страсти в зоне Kiss & Cry, трогательная поддержка японских болельщиков каждого выходящего на лед фигуриста, при появлении которого они прилежно доставали флаг именно его страны, соединились в какие-то, даже уже немного забытые, искрящиеся потоки захватывающей энергии, молниеносно разлетающиеся по всей планете подобно веселым розовым вихрям из лепестков сакуры, задорно кружащимся в парке Осаки "Кема Сакураномия" от дуновений освежающего город тихоокеанского бриза.Поддавшись этой удивительной атмосфере, сочетающей в себе потрясающую природную красоту и яркое спортивное действо, хочется даже сочинять японские трехстишия хайку! Вот первое из них: По традиции огромный интерес у болельщиков и любителей фигурного катания вызывают соревнования фигуристок-одиночниц.Россию на этом турнире представляют Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Обе, на секундочку, чемпионки мира. Лиза завоевала золото в 2015 году, Анна праздновала победу на мировом первенстве буквально пару недель назад в Стокгольме — настоящие онна-бугэйся ("женщины-самураи") фигурного катания в составе нашей сборной!Подтверждать свои чемпионские статусы, заодно пополняя копилку нашей сборной необходимыми для общей победы баллами (от одного за последнее место, до максимальных 12 — за первое), нашим чудо-фигуристкам предстояло уже сегодня, 15 апреля, в коротких программах у женщин.Императрица: подержите моё сакеСильнейшая разминка стартовала с прокатов фигуристок из США — Карен Чен и Брэди Теннелл, а также японки Каори Сакамото.Американки выступили без особого блеска: четыре недокрута на двоих и одно падение у Чен на втором прыжке каскада 3 лутц + 3 тулуп. В результате Теннелл получила за свой прокат скромные 67,40 балла, а Чен и того меньше — 62,48.Прокат Каори Сакамото оказался лучшим среди первых трех выступавших в сильнейшей разминке фигуристок. Японка справилась со всеми прыжками, неясные ребра и недокруты, которыми она грешила на недавнем чемпионате мира, исчезли из судейского протокола, и Каори получила за свое выступление солидные 77,78 балла — отличная заявка на высокую позицию в турнирной таблице и хороший ориентир для лидеров сезона — Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой и Рики Кихиры.Туктамышева первой из этой горячей тройки выходила на лед спортивного комплекса в Осаке. Простите, не Туктамышева, а Капитан Елизавета Туктамышева! С корабля чемпионата мира в Стокгольме харизматичная капитан сборной России эффектно зашла на бал командного турнира в Осаке: "Двойные, жалкие аксели, говорите? Подержите мое саке! Как насчет акселя в 3,5 оборота!"Первый элемент в программе Елизаветы — это ультра-си прыжок, который на этом турнире (забегая вперед) удался только ей! Преклоните колено перед техническим шедевром от Императрицы фигурного катания. Безупречное исполнение, высота, приземление — круче только Фудзияма, и то не факт! Единственный идеальный ультра-си прыжок на данный момент среди всех фигуристок на этом турнире! И это в 24 года! Браво!За аксель в 3,5 оборота Лиза получает 9,92 балла — судьи могли бы дать и побольше! Некоторые из них поставили скромные надбавки "+1" и "+2" при максимуме "+5", это очень скудно для такого исполнения. Так и хочется спросить: вы что, уважаемые судьи, каждый день видите, как женщины в коротких программах безупречно исполняют 3,5 аксель? Да их во всем мире сейчас из выступающих во взрослом сезоне ... одна! И она перед вами только что выполнила его на фантастическом уровне! Что нужно еще дополнительно сделать, чтобы получить надбавки "+4" и "+5" за этот прыжок? Кувырок и шпагат в воздухе во время вращения? Елизавета выполнила на данный момент, возможно, лучший 3,5 аксель в этом сезоне — и очень хочется надеяться, что в субботних произвольных программах Туктамышева еще как минимум два раза его повторит.Далее в своей короткой программе Елизавета порадовала российских болельщиков безошибочным исполнением каскада 3 лутц + 3 тулуп и тройного флипа. Ни единой помарки за весь прокат и, как результат, ни одной галочки в судейском протоколе, одни сплошные плюсы. За свой прокат Лиза набирает лучшие баллы в сезоне — 80,35 (совсем немного недотянув до личного рекорда — 80,54 на том же командном турнире 2019 года). Елизавета продолжает в этом сезоне набирать очки в свою карму, заодно принося их в копилку сборной России.Невозможно передать ту благодарность и уважение, которые испытываешь к этой великой спортсменке: она настоящий бриллиант в короне мирового фигурного катания. И если судьи чуточку попридержали баллов для нашей фигуристки, то мы в долгу не останемся — качаем на руках нашего капитана! И специально для нашей Императрицы хайку. Анна Щербакова: я могу продолжить? СпасибоСледом за феерическим выступлением Туктамышевой на лед выпорхнула действующая чемпионка мира россиянка Анна Щербакова.Вообще, несмотря на то что турнир носит коммерческий характер (хотя ISU засчитывает результаты фигуристов, показанные на нем), волнение у спортсменов ощущалось довольно заметно.Прибавьте к этому давление, которое оказывается на фигуристку, недавно (и впервые в своей карьере) ставшую обладательницей титула чемпионки мира, и получите довольно тревожное ощущение, которое буквально витало в воздухе перед прокатом Щербаковой. Но Анна в очередной раз справилась с нервами и воздействием информационного шума вокруг ее победы на мировом первенстве и вновь продемонстрировала всей планете, что такое несгибаемый русский характер в действии.Первые элементы — 2,5 аксель и 3 флип на плюсы (правда, на флипе судьи ставят неясное ребро, что немного снизило базовую стоимость прыжка). Во второй половине программы у Щербаковой стоит сложнейший каскад 3 лутц + 3 риттбергер, и она тоже с ним играючи справляется. Семнадцатилетняя российская фигуристка, наша "малышка на миллион", вновь не оставила соперницам ни единого шанса — обыграть такую Щербакову крайне сложно.Ее музыкальность, пластичность, артистичность, бесподобная воздушная хореография (приносящие Щербаковой, на минуточку, лучшие баллы за компоненты среди всех фигуристок мира) плюс спортивное бесстрашие перед выполнением ультрасложных прыжковых элементов создают поистине уникальное сочетание в мировом женском фигурном катании — равных ей в этом нет!И как итог сегодняшнего проката Анны Щербаковой на командном турнире в Осаке — лучший личный результат (он же лучший результат сезона) — 81,07 балла и первое место по итогам коротких программ у женщин!Непобедимая! Анна Щербакова снова первая среди женщин в фигурном катании в этом сезоне! Наше порхающее чудо в очередной раз взлетело на вершину спортивного Олимпа! Продолжай в том же духе, дорогая Анна! Но самое главное — спасибо за максимальные 12 баллов для России! И уже традиционное на сегодня хайку специально для нашей героини. Рика Кихира: пока только на словахРика Кихира, в настоящее время занимающая первое место в рейтинге ISU, даже после своего провального седьмого места на недавнем чемпионате мира в Стокгольме, остается главной соперницей для наших фигуристок.Слишком уж серьезный контент по сравнению с другими иностранными спортсменками предъявляет россиянкам бойкая японка.В этот раз она легко и непринужденно прыгала тройной аксель во время разминки перед прокатом сильнейшей группы, чем серьезно действовала на нервы раскатывающихся вокруг нее соперниц и вызывала бурные подбадривающие аплодисменты на домашних трибунах.Но как только дело дошло до самого проката, все эти заигрывания фигурнокатательными мускулами перед спортивной общественностью, как и на мировом первенстве в Стокгольме, оказались лишь "на словах".Главное оружие Рики Кихиры — аксель в 3,5 оборота — получился недокрученным и завершился падением. Еще один недокрут судьи замечают на втором прыжке в каскаде 3 флип + 3 тулуп, и становится понятно: сегодня Рика Кихира не конкурент россиянкам.Более того, Рика проиграла не только нашим спортсменкам, но и своей подруге по команде Каори Сакамото, скромно расположившись на итоговом четвертом месте.Бесспорные территорииНикого сегодня не пустили на свои чемпионские "территории" наши восхитительные фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Соперницы даже не подошли к их границам, рассыпав по дороге весь свой боевой спортивный настрой.Капитан Елизавета Туктамышева стала второй по итогам коротких программ у женщин (80,35), набрав лучшие баллы за технику (45,43), а Анна Щербакова вообще ничего не хочет слышать о местах ниже первого в этом сезоне — снова на вершине турнирной таблицы (81,07), с лучшими баллами за компоненты (37,56).На третьем месте — японка Каори Сакамото (77,78), далее — ее соотечественница Рика Кихира (69,74), пятая — Брэди Теннелл (США, 67,40), шестая — ее соотечественница Карен Чен (США, 62,48).И подобное распределение мест по окончании соревнований сложилось в довольно забавную картину из серии "мы с Тамарой ходим парой": фигуристки расположились в турнирной таблице буквально по парам, по принадлежности к своей национальной сборной, фактически друг за дружкой. В субботу у женщин состоятся произвольные прокаты, и в копилку сборной России на командном турнире снова требуются взносы в виде золотых и серебряных монеток — максимальных баллов от наших фигуристок.Пожелаем нашим фантастическим девушкам удачи и сил, а также чтобы их заключительные прокаты в этом сезоне оказались такими же впечатляющими, как и сегодня, когда им аплодировала стоя не только вся Россия и весь мир, но даже котики на трибунах арены в Осаке.

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

командный чемпионат мира по фигурному катанию, авторы, мнение - авторы, рика кихира, елизавета туктамышева, россия, анна щербакова, япония, фигурное катание, олимпийские игры