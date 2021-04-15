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Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
Коллекторское агентство Сбербанка "АБК" внедрило технологию, которая помогает сотрудникам определить правдивость ответов должников при общении, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:10
2021-04-15T12:10
2021-04-15T12:10
россия
сбербанк россии
технологии
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллекторское агентство Сбербанка "АБК" внедрило технологию, которая помогает сотрудникам определить правдивость ответов должников при общении, сообщил гендиректор компании Дмитрий Теплицкий.Эксперимент начался 1,5-2 года назад, а точность определения правдивости ответов клиента у модели в настоящее время составляет около 76%."Мы пошли дальше с этой технологией. Где можно применить этот "детектор лжи"? Да в принципе во всех сферах деятельности. Сейчас мы экспериментируем в рамках проектах HR-платформы - проводим собеседования с кандидатами на массовые вакансии и отбираем - там тоже есть шкала от 0 до 100, - этот человек нам больше подходит или меньше, на эти вопросы он отвечает честно или нечестно", - поделился Теплицкий.Данный робот также может применяться для проверки интереса клиента к какой-либо услуге, добавил он.
https://ria.ru/20210413/tekhnologii-1728025144.html
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россия, сбербанк россии, технологии, общество
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Коллекторское агентство Сбербанка
"АБК" внедрило технологию, которая помогает сотрудникам определить правдивость ответов должников при общении, сообщил гендиректор компании Дмитрий Теплицкий.
"Голосовой скоринг - это фактически набор метрик, набор моделей, которые научились в рамках свободного диалога с клиентом предсказывать, вводит в заблуждение клиент или не вводит, обманывает или не обманывает. Мы научились предсказывать... по полу, по возрасту, по интонациям с применением метрик эмоций, если человек обещает оплатить задолженность, он действительно ее оплатит или все-таки вводит в заблуждение, пытается отсрочить срок погашения задолженности и не хочет договариваться", - рассказал он в ходе конференции "Цифровая трансформация взыскания".
Эксперимент начался 1,5-2 года назад, а точность определения правдивости ответов клиента у модели в настоящее время составляет около 76%.
"Мы пошли дальше с этой технологией. Где можно применить этот "детектор лжи"? Да в принципе во всех сферах деятельности. Сейчас мы экспериментируем в рамках проектах HR-платформы - проводим собеседования с кандидатами на массовые вакансии и отбираем - там тоже есть шкала от 0 до 100, - этот человек нам больше подходит или меньше, на эти вопросы он отвечает честно или нечестно", - поделился Теплицкий.
Данный робот также может применяться для проверки интереса клиента к какой-либо услуге, добавил он.