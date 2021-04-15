https://ria.ru/20210415/sber-1728376433.html

Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи

Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи

Коллекторское агентство Сбербанка "АБК" внедрило технологию, которая помогает сотрудникам определить правдивость ответов должников при общении, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:10

2021-04-15T12:10

2021-04-15T12:10

россия

сбербанк россии

технологии

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коллекторское агентство Сбербанка "АБК" внедрило технологию, которая помогает сотрудникам определить правдивость ответов должников при общении, сообщил гендиректор компании Дмитрий Теплицкий.Эксперимент начался 1,5-2 года назад, а точность определения правдивости ответов клиента у модели в настоящее время составляет около 76%."Мы пошли дальше с этой технологией. Где можно применить этот "детектор лжи"? Да в принципе во всех сферах деятельности. Сейчас мы экспериментируем в рамках проектах HR-платформы - проводим собеседования с кандидатами на массовые вакансии и отбираем - там тоже есть шкала от 0 до 100, - этот человек нам больше подходит или меньше, на эти вопросы он отвечает честно или нечестно", - поделился Теплицкий.Данный робот также может применяться для проверки интереса клиента к какой-либо услуге, добавил он.

https://ria.ru/20210413/tekhnologii-1728025144.html

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2021

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россия, сбербанк россии, технологии, общество