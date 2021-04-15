https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728419651.html
Джабаров прокомментировал новые санкции США против России
Джабаров прокомментировал новые санкции США против России
Введенные Вашингтоном санкции против ряда российских военных компаний не повлияют на их работу, данные компании даже не заметят этих ограничений, заявил РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:22
2021-04-15T15:22
2021-04-15T15:40
владимир джабаров
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введенные Вашингтоном санкции против ряда российских военных компаний не повлияют на их работу, данные компании даже не заметят этих ограничений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Наши компании даже не заметят эти санкции", - сказал он.По словам Джабарова, действия США вызваны тем, что Россия в оборонной сфере их превзошла и Вашингтон пытается ударить по российской оборонной сфере любой ценой.Ранее Минфин США сообщил, что среди российских компаний, против которых введены новые санкции США, есть военный технополис "Эра"."На высылку наших дипломатов мы ответим зеркально. Сотрудникам американских спецслужб, работающим в посольстве США под прикрытием, даже лучше пока не ждать официального решения, им уже пора паковать чемоданы", - сказал он.Ранее Белый дом сообщил, что США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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владимир джабаров, министерство финансов сша, совет федерации рф, в мире, россия, вашингтон (город), сша