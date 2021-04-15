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Джабаров прокомментировал новые санкции США против России
Джабаров прокомментировал новые санкции США против России
Введенные Вашингтоном санкции против ряда российских военных компаний не повлияют на их работу, данные компании даже не заметят этих ограничений, заявил РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:22
2021-04-15T15:40
владимир джабаров
министерство финансов сша
совет федерации рф
в мире
россия
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введенные Вашингтоном санкции против ряда российских военных компаний не повлияют на их работу, данные компании даже не заметят этих ограничений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Наши компании даже не заметят эти санкции", - сказал он.По словам Джабарова, действия США вызваны тем, что Россия в оборонной сфере их превзошла и Вашингтон пытается ударить по российской оборонной сфере любой ценой.Ранее Минфин США сообщил, что среди российских компаний, против которых введены новые санкции США, есть военный технополис "Эра"."На высылку наших дипломатов мы ответим зеркально. Сотрудникам американских спецслужб, работающим в посольстве США под прикрытием, даже лучше пока не ждать официального решения, им уже пора паковать чемоданы", - сказал он.Ранее Белый дом сообщил, что США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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владимир джабаров, министерство финансов сша, совет федерации рф, в мире, россия, вашингтон (город), сша

Джабаров прокомментировал новые санкции США против России

15:22 15.04.2021 (обновлено: 15:40 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введенные Вашингтоном санкции против ряда российских военных компаний не повлияют на их работу, данные компании даже не заметят этих ограничений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Наши компании даже не заметят эти санкции", - сказал он.
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По словам Джабарова, действия США вызваны тем, что Россия в оборонной сфере их превзошла и Вашингтон пытается ударить по российской оборонной сфере любой ценой.
Ранее Минфин США сообщил, что среди российских компаний, против которых введены новые санкции США, есть военный технополис "Эра".
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"На высылку наших дипломатов мы ответим зеркально. Сотрудникам американских спецслужб, работающим в посольстве США под прикрытием, даже лучше пока не ждать официального решения, им уже пора паковать чемоданы", - сказал он.
Ранее Белый дом сообщил, что США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
 
Владимир ДжабаровМинистерство финансов СШАСовет Федерации РФВ миреРоссияВашингтон (город)США
 
 
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