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Сенатор оценила возможные санкции США против госдолга России
Сенатор оценила возможные санкции США против госдолга России
Возможные санкции США против госдолга России будут носить декларативный характер и не ударят по экономике страны, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:32
2021-04-15T10:42
александр панкин
антон силуанов
совет федерации рф
джо байден
москва
россия
сша
экономика
политика
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Возможные санкции США против госдолга России будут носить декларативный характер и не ударят по экономике страны, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее американские СМИ написали о том, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.По ее словам, "по России это не ударит".Перминова напомнила о заявлении главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что Россия готова к подобным негативным действиям в ее адрес.Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что, если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.
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александр панкин, антон силуанов, совет федерации рф, джо байден, москва, россия, сша, экономика, политика

Сенатор оценила возможные санкции США против госдолга России

10:32 15.04.2021 (обновлено: 10:42 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Возможные санкции США против госдолга России будут носить декларативный характер и не ударят по экономике страны, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее американские СМИ написали о том, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Я полагаю, что это декларативная мера, все, кто захочет приобрести российские гособлигации, смогут это сделать на вторичном рынке", - сказала законодатель.
По ее словам, "по России это не ударит".
Перминова напомнила о заявлении главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что Россия готова к подобным негативным действиям в ее адрес.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что, если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.
 
Александр ПанкинАнтон СилуановСовет Федерации РФДжо БайденМоскваРоссияСШАЭкономикаПолитика
 
 
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