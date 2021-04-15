Сенатор оценила возможные санкции США против госдолга России
10:32 15.04.2021 (обновлено: 10:42 15.04.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Возможные санкции США против госдолга России будут носить декларативный характер и не ударят по экономике страны, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее американские СМИ написали о том, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Я полагаю, что это декларативная мера, все, кто захочет приобрести российские гособлигации, смогут это сделать на вторичном рынке", - сказала законодатель.
По ее словам, "по России это не ударит".
Перминова напомнила о заявлении главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что Россия готова к подобным негативным действиям в ее адрес.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.
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В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что, если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.