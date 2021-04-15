https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728357720.html

Сенатор оценила возможные санкции США против госдолга России

Сенатор оценила возможные санкции США против госдолга России

Возможные санкции США против госдолга России будут носить декларативный характер и не ударят по экономике страны, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:32

2021-04-15T10:32

2021-04-15T10:42

александр панкин

антон силуанов

совет федерации рф

джо байден

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россия

сша

экономика

политика

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Возможные санкции США против госдолга России будут носить декларативный характер и не ударят по экономике страны, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее американские СМИ написали о том, что новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.По ее словам, "по России это не ударит".Перминова напомнила о заявлении главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что Россия готова к подобным негативным действиям в ее адрес.Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что, если США после слов президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

москва

россия

сша

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александр панкин, антон силуанов, совет федерации рф, джо байден, москва, россия, сша, экономика, политика