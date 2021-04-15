Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728352855.html
"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России
"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России
Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику РФ, заявил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:57
2021-04-15T10:27
совет федерации рф
россия
владимир джабаров
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_49cae2349c61f4d01e816a1013f96fb2.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг. По информации газеты New York Times, санкции также коснутся суверенного долга РФ, однако, как пишет другая американская газета Wall Street Journal, они затронут только первичное размещение рублевого долга.При этом он отметил, что от санкций против суверенного долга РФ серьезно пострадает и американская экономика."Американские инвесторы потерпят серьёзные потери, они вкладываются в него", - сказал Джабаров. "Поэтому, я думаю, эта мера не будет реализована",- заявил сенатор.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_91fc97c3b9645167c95c31ef4126e0b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, россия, владимир джабаров, сша

"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России

09:57 15.04.2021 (обновлено: 10:27 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг. По информации газеты New York Times, санкции также коснутся суверенного долга РФ, однако, как пишет другая американская газета Wall Street Journal, они затронут только первичное размещение рублевого долга.
"Это может отразиться на нашей экономике, но бояться мы не будем ничего, нам это уже надоело", - заявил сенатор.
При этом он отметил, что от санкций против суверенного долга РФ серьезно пострадает и американская экономика.
"Американские инвесторы потерпят серьёзные потери, они вкладываются в него", - сказал Джабаров. "Поэтому, я думаю, эта мера не будет реализована",- заявил сенатор.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
 
Совет Федерации РФРоссияВладимир ДжабаровСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33В Нижневартовске вода в местном озере стала кислотно-зеленого цвета
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
Лента новостейМолния