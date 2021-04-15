https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728352855.html

"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России

"Надоело". Джабаров оценил возможные санкции США против госдолга России

Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику РФ, заявил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:57

2021-04-15T09:57

2021-04-15T10:27

совет федерации рф

россия

владимир джабаров

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг. По информации газеты New York Times, санкции также коснутся суверенного долга РФ, однако, как пишет другая американская газета Wall Street Journal, они затронут только первичное размещение рублевого долга.При этом он отметил, что от санкций против суверенного долга РФ серьезно пострадает и американская экономика."Американские инвесторы потерпят серьёзные потери, они вкладываются в него", - сказал Джабаров. "Поэтому, я думаю, эта мера не будет реализована",- заявил сенатор.

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, россия, владимир джабаров, сша