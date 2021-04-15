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Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Карабахе
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидеры обсудили двустороннюю повестку, выразили настрой на РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:19
2021-04-15T11:22
ильхам алиев
москва
армения
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидеры обсудили двустороннюю повестку, выразили настрой на укрепление союзнических отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.Президенты России и Белоруссии также обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html
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ильхам алиев, москва, армения, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Карабахе

11:19 15.04.2021 (обновлено: 11:22 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидеры обсудили двустороннюю повестку, выразили настрой на укрепление союзнических отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.
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Президенты России и Белоруссии также обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.
Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ильхам АлиевМоскваАрменияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
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