https://ria.ru/20210415/putin-1728364746.html

Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Карабахе

Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидеры обсудили двустороннюю повестку, выразили настрой на РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:19

2021-04-15T11:19

2021-04-15T11:22

ильхам алиев

москва

армения

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидеры обсудили двустороннюю повестку, выразили настрой на укрепление союзнических отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.Президенты России и Белоруссии также обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.Лукашенко 13-14 апреля находился с рабочим визитом в Баку, где провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210406/lukashenko-1604418659.html

https://ria.ru/20210414/karabakh-1728328236.html

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ильхам алиев, москва, армения, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире