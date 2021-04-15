https://ria.ru/20210415/pugacheva-1728366300.html

Стихи и вредные пирожки: как семья поздравила Пугачеву с днем рождения

Стихи и вредные пирожки: как семья поздравила Пугачеву с днем рождения

Сегодня поздравления с днем рождения принимает легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Ее супруг, шоумен Максим Галкин разместил в Instagram... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:38

2021-04-15T11:38

2021-04-15T11:38

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

максим галкин

алла пугачева

дети

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_e92f6decd5edd2d1abbe039380418240.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сегодня поздравления с днем рождения принимает легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Ее супруг, шоумен Максим Галкин разместил в Instagram домашнее видео, показав подписчикам, как началось у именинницы утро этого дня.На кадрах Алла Борисовна появляется не накрашенной, но в красивом платье. Дети Пугачевой и Галкина просят ее загадать желание и задуть свечи на торте, читают маме трогательные стихи, дарят цветы и подарки, сделанные своими руками, а также обещают вечером, когда соберутся гости, еще один сюрприз.Затем вся семья идет на кухню завтракать. На столе уже стоит большое блюдо с "вредными", как говорит за кадром Галкин, пирожками, которые помощница по хозяйству печет для Аллы Борисовны раз в год.В комментариях под этими кадрами уже появилось множество поздравлений от поклонников и, конечно, от известных артистов, друзей Пугачевой.Менее чем за два часа это трогательное домашнее видео собрало почти 800 тысяч просмотров и около 13-ти тысяч комментариев-поздравлений любимой певице.

https://ria.ru/20210401/pugacheva-1603756123.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева, дети, семья