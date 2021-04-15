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Стихи и вредные пирожки: как семья поздравила Пугачеву с днем рождения
Стихи и вредные пирожки: как семья поздравила Пугачеву с днем рождения
Сегодня поздравления с днем рождения принимает легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Ее супруг, шоумен Максим Галкин разместил в Instagram... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:38
2021-04-15T11:38
2021-04-15T11:38
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сегодня поздравления с днем рождения принимает легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Ее супруг, шоумен Максим Галкин разместил в Instagram домашнее видео, показав подписчикам, как началось у именинницы утро этого дня.На кадрах Алла Борисовна появляется не накрашенной, но в красивом платье. Дети Пугачевой и Галкина просят ее загадать желание и задуть свечи на торте, читают маме трогательные стихи, дарят цветы и подарки, сделанные своими руками, а также обещают вечером, когда соберутся гости, еще один сюрприз.Затем вся семья идет на кухню завтракать. На столе уже стоит большое блюдо с "вредными", как говорит за кадром Галкин, пирожками, которые помощница по хозяйству печет для Аллы Борисовны раз в год.В комментариях под этими кадрами уже появилось множество поздравлений от поклонников и, конечно, от известных артистов, друзей Пугачевой.Менее чем за два часа это трогательное домашнее видео собрало почти 800 тысяч просмотров и около 13-ти тысяч комментариев-поздравлений любимой певице.
https://ria.ru/20210401/pugacheva-1603756123.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, максим галкин, алла пугачева, дети, семья
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Сегодня поздравления с днем рождения принимает легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Ее супруг, шоумен Максим Галкин разместил
в Instagram домашнее видео, показав подписчикам, как началось у именинницы утро этого дня.
"Алла, с днем рождения, любимая!" — подписал он ролик.
На кадрах Алла Борисовна появляется не накрашенной, но в красивом платье. Дети Пугачевой и Галкина просят ее загадать желание и задуть свечи на торте, читают маме трогательные стихи, дарят цветы и подарки, сделанные своими руками, а также обещают вечером, когда соберутся гости, еще один сюрприз.
Затем вся семья идет на кухню завтракать. На столе уже стоит большое блюдо с "вредными", как говорит за кадром Галкин, пирожками, которые помощница по хозяйству печет для Аллы Борисовны раз в год.
"Пирожки из моего детства. И с утра я буду их лопать", — говорит именинница.
В комментариях под этими кадрами уже появилось множество поздравлений от поклонников и, конечно, от известных артистов, друзей Пугачевой.
"Мои поздравления и пожелания здравия, гармонии и радости! И пусть эта атмосфера любви и тепла сохранится еще на долгие годы", — желает имениннице Нонна Гришаева; "С днем рождения Богини!" — пишет Алика Смехова; "Прекрасное утро в по-настоящему прекрасной семье. Спасибо Макс, Гарри, Лиза за заботу и любовь к Алле Борисовне. Всех с днем рождения! Всех благ!" — обращается к семье Анита Цой.
Менее чем за два часа это трогательное домашнее видео собрало почти 800 тысяч просмотров и около 13-ти тысяч комментариев-поздравлений любимой певице.