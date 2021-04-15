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Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российской вакцине "Спутник V". РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:35
2021-04-15T10:35
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альберто фернандес
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр — РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российской вакцине "Спутник V".Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат третьего апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президента привили российской вакциной.Медики ранее сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе с четверга."Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента."Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, в мире

Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни

03:35 15.04.2021 (обновлено: 10:35 15.04.2021)
 
© Пресс-служба администрации президента Аргентины / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины "Спутник V" в Аргентине
Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины Спутник V в Аргентине - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Пресс-служба администрации президента Аргентины
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр — РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российской вакцине "Спутник V".

"Я смог хорошо перенести (заболевание. — Прим. ред.) благодаря вакцине, что я получил", — сказал он, обращаясь к гражданам.

Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат третьего апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президента привили российской вакциной.
Медики ранее сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе с четверга.
"Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента.
"Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 17:08Распространение коронавируса
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Альберто ФернандесВ мире
 
 
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