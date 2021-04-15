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"Россия сегодня" стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020
"Россия сегодня" стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020
Медиагруппа "Россия сегодня" стала официальным оператором городского пресс-центра Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. На время ЕВРО 2020 он... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:30
2021-04-15T16:46
евро-2020
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" стала официальным оператором городского пресс-центра Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. На время ЕВРО 2020 он разместится в Доме журналиста по адресу: Невский проспект, 70. Этот пресс-центр станет важной площадкой для работы журналистов во время ЕВРО 2020.Городской пресс-центр откроется 10 июня и будет работать на протяжении всего турнира – по 12 июля. Подача заявок на аккредитацию для работы в нем начнется 11 мая в разделе для СМИ на сайте welcome2020.ru. После подтверждения аккредитации журналисты смогут получить бейджи в пресс-центре. Работать в Городском пресс-центре также смогут представители СМИ, получившие аккредитацию УЕФА на ЕВРО 2020. Им необходимо пройти процедуру аккредитации в Городской пресс-центр, чтобы получить доступ к личному кабинету, всем материалам и онлайн-мероприятиям центра.Городской пресс-центр состоит из зала для пресс-конференций и брифингов, рабочей зоны СМИ с бесплатным wi-fi и трансляциями матчей, презентационной зоны региона и буфета. Организаторы пресс-центра обеспечат соблюдение санитарных требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции: гости и сотрудники получат средства индивидуальной защиты, в помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция. Кроме того, из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений на пресс-мероприятия будет допущено сокращенное количество журналистов.Мероприятия, проходящие в городском пресс-центре, будут транслироваться онлайн на сайте welcome2020.ru в разделе для СМИ. Трансляции будут доступны через личный кабинет только аккредитованным журналистам. Всю необходимую информацию о работе Городского пресс-центра можно получить, отправив запрос на электронный адрес mediacenter@los2020.ru.Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на нынешнее лето. При этом организаторы сохранили официальное название чемпионата, которое фигурирует во всех документах и материалах о турнире, — ЕВРО 2020. В Санкт-Петербурге будут сыграны три матча группы В: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Кроме того, на стадионе "Санкт-Петербург" 2 июля состоится один из четвертьфиналов."Россия сегодня" имеет успешный опыт организации городских пресс-центров по всей России на Чемпионате мира по футболу FIFA – 2018 и Кубке Конфедераций FIFA – 2017. Аналогичные пресс-центры крупнейшая российская медиагруппа организовывала и во время Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, Baltnews, Украина.ру. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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353
60
евро-2020, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, общество

"Россия сегодня" стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020

14:30 15.04.2021 (обновлено: 16:46 15.04.2021)
 
© РИА Новости"Россия сегодня" стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020
Россия сегодня стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" стала официальным оператором городского пресс-центра Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. На время ЕВРО 2020 он разместится в Доме журналиста по адресу: Невский проспект, 70. Этот пресс-центр станет важной площадкой для работы журналистов во время ЕВРО 2020.
Городской пресс-центр откроется 10 июня и будет работать на протяжении всего турнира – по 12 июля. Подача заявок на аккредитацию для работы в нем начнется 11 мая в разделе для СМИ на сайте welcome2020.ru. После подтверждения аккредитации журналисты смогут получить бейджи в пресс-центре.
Работать в Городском пресс-центре также смогут представители СМИ, получившие аккредитацию УЕФА на ЕВРО 2020. Им необходимо пройти процедуру аккредитации в Городской пресс-центр, чтобы получить доступ к личному кабинету, всем материалам и онлайн-мероприятиям центра.
Городской пресс-центр состоит из зала для пресс-конференций и брифингов, рабочей зоны СМИ с бесплатным wi-fi и трансляциями матчей, презентационной зоны региона и буфета.
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Организаторы пресс-центра обеспечат соблюдение санитарных требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции: гости и сотрудники получат средства индивидуальной защиты, в помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция. Кроме того, из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений на пресс-мероприятия будет допущено сокращенное количество журналистов.
Мероприятия, проходящие в городском пресс-центре, будут транслироваться онлайн на сайте welcome2020.ru в разделе для СМИ. Трансляции будут доступны через личный кабинет только аккредитованным журналистам. Всю необходимую информацию о работе Городского пресс-центра можно получить, отправив запрос на электронный адрес mediacenter@los2020.ru.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на нынешнее лето. При этом организаторы сохранили официальное название чемпионата, которое фигурирует во всех документах и материалах о турнире, — ЕВРО 2020.
В Санкт-Петербурге будут сыграны три матча группы В: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Кроме того, на стадионе "Санкт-Петербург" 2 июля состоится один из четвертьфиналов.
"Россия сегодня" имеет успешный опыт организации городских пресс-центров по всей России на Чемпионате мира по футболу FIFA – 2018 и Кубке Конфедераций FIFA – 2017. Аналогичные пресс-центры крупнейшая российская медиагруппа организовывала и во время Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, Baltnews, Украина.ру. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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