https://ria.ru/20210415/operator-1728406723.html

"Россия сегодня" стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020

"Россия сегодня" стала оператором городского пресс-центра ЕВРО 2020

Медиагруппа "Россия сегодня" стала официальным оператором городского пресс-центра Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. На время ЕВРО 2020 он... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:30

2021-04-15T14:30

2021-04-15T16:46

евро-2020

миа "россия сегодня"

риа новости

новости агентства

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728405968_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09af6568d03d007ead8ce8feb0eb59dc.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" стала официальным оператором городского пресс-центра Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. На время ЕВРО 2020 он разместится в Доме журналиста по адресу: Невский проспект, 70. Этот пресс-центр станет важной площадкой для работы журналистов во время ЕВРО 2020.Городской пресс-центр откроется 10 июня и будет работать на протяжении всего турнира – по 12 июля. Подача заявок на аккредитацию для работы в нем начнется 11 мая в разделе для СМИ на сайте welcome2020.ru. После подтверждения аккредитации журналисты смогут получить бейджи в пресс-центре. Работать в Городском пресс-центре также смогут представители СМИ, получившие аккредитацию УЕФА на ЕВРО 2020. Им необходимо пройти процедуру аккредитации в Городской пресс-центр, чтобы получить доступ к личному кабинету, всем материалам и онлайн-мероприятиям центра.Городской пресс-центр состоит из зала для пресс-конференций и брифингов, рабочей зоны СМИ с бесплатным wi-fi и трансляциями матчей, презентационной зоны региона и буфета. Организаторы пресс-центра обеспечат соблюдение санитарных требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции: гости и сотрудники получат средства индивидуальной защиты, в помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция. Кроме того, из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений на пресс-мероприятия будет допущено сокращенное количество журналистов.Мероприятия, проходящие в городском пресс-центре, будут транслироваться онлайн на сайте welcome2020.ru в разделе для СМИ. Трансляции будут доступны через личный кабинет только аккредитованным журналистам. Всю необходимую информацию о работе Городского пресс-центра можно получить, отправив запрос на электронный адрес mediacenter@los2020.ru.Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на нынешнее лето. При этом организаторы сохранили официальное название чемпионата, которое фигурирует во всех документах и материалах о турнире, — ЕВРО 2020. В Санкт-Петербурге будут сыграны три матча группы В: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Кроме того, на стадионе "Санкт-Петербург" 2 июля состоится один из четвертьфиналов."Россия сегодня" имеет успешный опыт организации городских пресс-центров по всей России на Чемпионате мира по футболу FIFA – 2018 и Кубке Конфедераций FIFA – 2017. Аналогичные пресс-центры крупнейшая российская медиагруппа организовывала и во время Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, Baltnews, Украина.ру. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html

https://ria.ru/20210407/resurs-1727043445.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евро-2020, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, общество