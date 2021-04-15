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Наука
https://ria.ru/20210415/msi-1728360715.html
MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт, чем вызвала гнев геймеров
MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт, чем вызвала гнев геймеров
Видеокарты MSI лишились трехлетней гарантии, а срок службы устройств обозначен на уровне 6 месяцев. Об этом объявило российское представительство компании. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T10:57
2021-04-15T10:57
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Видеокарты MSI лишились трехлетней гарантии, а срок службы устройств обозначен на уровне 6 месяцев. Об этом объявило российское представительство компании. Непопулярные меры коснулись 17 моделей тайваньского производителя. Среди них Radeon RX 5700 XT MINER и GeForce RTX 3060. Под ограничения попали даже устаревшая GeForce GTX 1660. Для карточек из списка установлен срок службы на уровне 6 месяцев.Производитель не раскрывает причины снижения гарантийного срока с 36 до 6 месяцев, но очевидно, что это связано с майнерами. Последние не только спровоцировали многократный рост стоимости на видеокарты, но и часто сталкиваются с выходом из строя оборудования, не рассчитанного на круглосуточную работу по добычи криптовалюты.Российские геймеры в Twitter критически восприняли решение MSI, ведь компания не собирается разбираться, какая карточка была задействована в майнинге, а какая оказалась попросту бракованной. Некоторые из них посчитали шаг компании неправомерным.
https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html
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криптовалюта, компьютерные технологии, twitter, технологии

MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт, чем вызвала гнев геймеров

10:57 15.04.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Nvidia
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Видеокарты MSI лишились трехлетней гарантии, а срок службы устройств обозначен на уровне 6 месяцев. Об этом объявило российское представительство компании.
Непопулярные меры коснулись 17 моделей тайваньского производителя. Среди них Radeon RX 5700 XT MINER и GeForce RTX 3060. Под ограничения попали даже устаревшая GeForce GTX 1660. Для карточек из списка установлен срок службы на уровне 6 месяцев.
Производитель не раскрывает причины снижения гарантийного срока с 36 до 6 месяцев, но очевидно, что это связано с майнерами. Последние не только спровоцировали многократный рост стоимости на видеокарты, но и часто сталкиваются с выходом из строя оборудования, не рассчитанного на круглосуточную работу по добычи криптовалюты.
Российские геймеры в Twitter критически восприняли решение MSI, ведь компания не собирается разбираться, какая карточка была задействована в майнинге, а какая оказалась попросту бракованной. Некоторые из них посчитали шаг компании неправомерным.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00Наука
Золотые видеокарты. Как геймеры стали заложниками жадных спекулянтов
 
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