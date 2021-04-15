https://ria.ru/20210415/msi-1728360715.html

MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт, чем вызвала гнев геймеров

MSI резко снизила гарантийный срок видеокарт, чем вызвала гнев геймеров

Видеокарты MSI лишились трехлетней гарантии, а срок службы устройств обозначен на уровне 6 месяцев. Об этом объявило российское представительство компании. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:57

2021-04-15T10:57

2021-04-15T10:57

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Видеокарты MSI лишились трехлетней гарантии, а срок службы устройств обозначен на уровне 6 месяцев. Об этом объявило российское представительство компании. Непопулярные меры коснулись 17 моделей тайваньского производителя. Среди них Radeon RX 5700 XT MINER и GeForce RTX 3060. Под ограничения попали даже устаревшая GeForce GTX 1660. Для карточек из списка установлен срок службы на уровне 6 месяцев.Производитель не раскрывает причины снижения гарантийного срока с 36 до 6 месяцев, но очевидно, что это связано с майнерами. Последние не только спровоцировали многократный рост стоимости на видеокарты, но и часто сталкиваются с выходом из строя оборудования, не рассчитанного на круглосуточную работу по добычи криптовалюты.Российские геймеры в Twitter критически восприняли решение MSI, ведь компания не собирается разбираться, какая карточка была задействована в майнинге, а какая оказалась попросту бракованной. Некоторые из них посчитали шаг компании неправомерным.

https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, twitter, технологии