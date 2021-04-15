https://ria.ru/20210415/melnikov-1728488305.html

Фотокор РИА Новости прокомментировал победу на World Press Photo 2021

Фотокор РИА Новости прокомментировал победу на World Press Photo 2021

Фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников, комментируя свою победу на World Press Photo-2021, отметил, что это почетно и важно для работы, при этом для... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T21:10

2021-04-15T21:10

2021-04-15T21:10

россия

донбасс

валерий мельников

world press photo

нагорный карабах

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников, комментируя свою победу на World Press Photo-2021, отметил, что это почетно и важно для работы, при этом для самой премии, по его словам, год выдался достаточно "интересным".Серия специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова стала лучшей в категории "Главные новости/Серии" ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году. Завоевавшая в этой категории золото фотоистория "Потерянный рай" была снята в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.Оценивая других лауреатов премии, фотограф отметил, что "работы разные и тематически, и стилистически"."В целом, интересный год для WPP в итоге", - добавил Мельников.Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала золото в категории "Долгосрочные проекты". Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте "Под землей", рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, объединила в себе фото, видео и аудио и завоевала в 2018 году серебро в категории "История в цифровом формате/Короткий метр".World Press Photo - крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4315 фотографов из 130 стран.Валерий Мельников - один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России - 2017", "Серебряная камера - 2013" и другие.Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.РИА Новости - лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта ria.ru составляет более 6 миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 миллиона подписчиков.

https://ria.ru/20210415/premiya-1728264601.html

https://ria.ru/20210331/foto-1603488644.html

россия

донбасс

нагорный карабах

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россия, донбасс, валерий мельников, world press photo, нагорный карабах