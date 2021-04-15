Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/melnikov-1728488305.html
Фотокор РИА Новости прокомментировал победу на World Press Photo 2021
Фотокор РИА Новости прокомментировал победу на World Press Photo 2021
Фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников, комментируя свою победу на World Press Photo-2021, отметил, что это почетно и важно для работы, при этом для... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:10
2021-04-15T21:10
россия
донбасс
валерий мельников
world press photo
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600617859_0:197:3068:1923_1920x0_80_0_0_a646a7c9672fc94ab678e726e342997e.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников, комментируя свою победу на World Press Photo-2021, отметил, что это почетно и важно для работы, при этом для самой премии, по его словам, год выдался достаточно "интересным".Серия специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова стала лучшей в категории "Главные новости/Серии" ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году. Завоевавшая в этой категории золото фотоистория "Потерянный рай" была снята в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.Оценивая других лауреатов премии, фотограф отметил, что "работы разные и тематически, и стилистически"."В целом, интересный год для WPP в итоге", - добавил Мельников.Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала золото в категории "Долгосрочные проекты". Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте "Под землей", рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, объединила в себе фото, видео и аудио и завоевала в 2018 году серебро в категории "История в цифровом формате/Короткий метр".World Press Photo - крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4315 фотографов из 130 стран.Валерий Мельников - один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 &amp; 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 &amp; 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России - 2017", "Серебряная камера - 2013" и другие.Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.РИА Новости - лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта ria.ru составляет более 6 миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 миллиона подписчиков.
https://ria.ru/20210415/premiya-1728264601.html
https://ria.ru/20210331/foto-1603488644.html
россия
донбасс
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600617859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b3d603672e3cdec9ef473e4e54f7311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донбасс, валерий мельников, world press photo, нагорный карабах

Фотокор РИА Новости прокомментировал победу на World Press Photo 2021

21:10 15.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковАкоп Терсян смотрит в окно своего дома в городе Лачин
Акоп Терсян смотрит в окно своего дома в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников, комментируя свою победу на World Press Photo-2021, отметил, что это почетно и важно для работы, при этом для самой премии, по его словам, год выдался достаточно "интересным".
Серия специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова стала лучшей в категории "Главные новости/Серии" ведущей фотографической премии мира World Press Photo в 2021 году. Завоевавшая в этой категории золото фотоистория "Потерянный рай" была снята в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.

"Я, с одной стороны, спокоен, основные эмоции были, когда объявили номинантов, и уже было понятно, что моя работа среди победителей. Но тем не менее это очень почетно для меня лично и важно для моей работы - быть среди победителей самого главного конкурса для фотожурналистов", - прокомментировал Мельников свою победу.

Оценивая других лауреатов премии, фотограф отметил, что "работы разные и тематически, и стилистически".
"В целом, интересный год для WPP в итоге", - добавил Мельников.
Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны. Село Ухтасар - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:00
Серия фотокора РИА Новости завоевала золото на World Press Photo 2021
Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала золото в категории "Долгосрочные проекты". Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте "Под землей", рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, объединила в себе фото, видео и аудио и завоевала в 2018 году серебро в категории "История в цифровом формате/Короткий метр".
World Press Photo - крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4315 фотографов из 130 стран.
Валерий Мельников - один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России - 2017", "Серебряная камера - 2013" и другие.
Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской Революции в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 11:01
Лучшие фото РИА Новости, март 2021 года
Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.
РИА Новости - лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта ria.ru составляет более 6 миллионов пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 миллиона подписчиков.
 
РоссияДонбассВалерий МельниковWorld Press PhotoНагорный Карабах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния