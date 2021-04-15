Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами России
03:27 15.04.2021 (обновлено: 08:59 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал свое высказывание о применении оружия в случае нападения на него "парашютистов, которые начнут спрыгивать возле его дома с российскими флагами".
Ранее в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном политик рассказал, что "дома у него есть боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны".
Бывший украинский лидер признался, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, "он не один, кто это сказал".
"Думаю, может быть, (так сказали. — Прим. ред.) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин", — отметил Кравчук.
В качестве примера он привел Швейцарию, где "у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа".
"Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло", — утверждает политик.
Кравчук также отметил, что "немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый", и хотел показать, что "каждый украинец может защищать свою землю".
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