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Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами России
Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал свое высказывание о применении оружия в случае нападения на него... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:27
2021-04-15T08:59
россия
дмитрий гордон
леонид кравчук
швейцария
украина
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал свое высказывание о применении оружия в случае нападения на него "парашютистов, которые начнут спрыгивать возле его дома с российскими флагами".Ранее в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном политик рассказал, что "дома у него есть боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны".Бывший украинский лидер признался, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, "он не один, кто это сказал".В качестве примера он привел Швейцарию, где "у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа".Кравчук также отметил, что "немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый", и хотел показать, что "каждый украинец может защищать свою землю".
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россия, дмитрий гордон, леонид кравчук, швейцария, украина, в мире

Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами России

03:27 15.04.2021 (обновлено: 08:59 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал свое высказывание о применении оружия в случае нападения на него "парашютистов, которые начнут спрыгивать возле его дома с российскими флагами".
Ранее в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном политик рассказал, что "дома у него есть боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны".
Бывший украинский лидер признался, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, "он не один, кто это сказал".
"Думаю, может быть, (так сказали. — Прим. ред.) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин", — отметил Кравчук.
В качестве примера он привел Швейцарию, где "у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа".

"Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло", — утверждает политик.

Кравчук также отметил, что "немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый", и хотел показать, что "каждый украинец может защищать свою землю".
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
3 апреля, 01:08
Кравчук назвал Украину врагом России
 
РоссияДмитрий ГордонЛеонид КравчукШвейцарияУкраинаВ мире
 
 
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