https://ria.ru/20210415/kravchuk-1728335536.html

Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами России

Кравчук объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал свое высказывание о применении оружия в случае нападения на него... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:27

2021-04-15T03:27

2021-04-15T08:59

россия

дмитрий гордон

леонид кравчук

швейцария

украина

в мире

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал свое высказывание о применении оружия в случае нападения на него "парашютистов, которые начнут спрыгивать возле его дома с российскими флагами".Ранее в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном политик рассказал, что "дома у него есть боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны".Бывший украинский лидер признался, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, "он не один, кто это сказал".В качестве примера он привел Швейцарию, где "у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа".Кравчук также отметил, что "немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый", и хотел показать, что "каждый украинец может защищать свою землю".

https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html

россия

швейцария

украина

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россия, дмитрий гордон, леонид кравчук, швейцария, украина, в мире