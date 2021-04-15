https://ria.ru/20210415/konditery-1728361908.html

В Ассоциации кондитеров оценили сообщения о росте цен

В Ассоциации кондитеров оценили сообщения о росте цен

Предприятия российской кондитерской отрасли в настоящее время имеют возможности сгладить рост цен на сырье, а по ценам на отдельные важные продукты уже отмечают РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:07

2021-04-15T11:07

2021-04-15T11:07

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предприятия российской кондитерской отрасли в настоящее время имеют возможности сгладить рост цен на сырье, а по ценам на отдельные важные продукты уже отмечают положительную динамику, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.Издание РБК в четверг сообщило со ссылкой на предприятия отрасли, что ряд российских производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о планируемом повышении цен на продукцию. Издание отмечало, что это связано с ростом цен на сырье для производства кондитерских изделий, в том числе - на сахар."Конечно, у предприятий отрасли есть определенные возможности для демпфирования скачков цен на сырье, например, долгосрочные контракты на поставку сахара", - сказал Лашманкин. Он также сказал, что по ценам на муку и растительное масло отрасль уже сегодня видит положительную для себя динамику - благодаря комплексу мер, инициированных Минсельхозом РФ.Лашманкин заметил, что за последний год у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие. "Целый ряд макроэкономических факторов складывается таким образом, что дорожают практически все ингредиенты кондитерской продукции: мировые цены на какао-бобы, растительные масла, сахар, упаковочные материалы достигли максимума, плюс большую роль сыграло падение курса рубля, так как часть сырья приобретается в валюте", - пояснил он.Помимо уже обозначенных возможностей, в области ценовой политики необходимо работать одновременно по двум направлениям, продолжил Лашманкин. Во-первых, необходимо добиваться стабилизации цен на ключевые ингредиенты и упаковочные материалы до экономически обоснованных значений. Второе направление, по его словам, - это работа с предприятиями торговли над упрощенным порядком принятия изменения цен на готовую продукцию.Глава АСКОНДа отметил, что ассоциация проводит адресную работу по обоим направлениям. "В частности, мы активно взаимодействуем с Минсельхозом России и другими причастными федеральными и региональными органами власти, отрабатывая варианты решений по механизмам стабилизации цен на сырье", - сказал он.

https://ria.ru/20200614/1572830792.html

https://ria.ru/20201222/alkogol-1590402109.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика