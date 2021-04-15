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В Ассоциации кондитеров оценили сообщения о росте цен
В Ассоциации кондитеров оценили сообщения о росте цен
Предприятия российской кондитерской отрасли в настоящее время имеют возможности сгладить рост цен на сырье, а по ценам на отдельные важные продукты уже отмечают РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:07
2021-04-15T11:07
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предприятия российской кондитерской отрасли в настоящее время имеют возможности сгладить рост цен на сырье, а по ценам на отдельные важные продукты уже отмечают положительную динамику, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.Издание РБК в четверг сообщило со ссылкой на предприятия отрасли, что ряд российских производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о планируемом повышении цен на продукцию. Издание отмечало, что это связано с ростом цен на сырье для производства кондитерских изделий, в том числе - на сахар."Конечно, у предприятий отрасли есть определенные возможности для демпфирования скачков цен на сырье, например, долгосрочные контракты на поставку сахара", - сказал Лашманкин. Он также сказал, что по ценам на муку и растительное масло отрасль уже сегодня видит положительную для себя динамику - благодаря комплексу мер, инициированных Минсельхозом РФ.Лашманкин заметил, что за последний год у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие. "Целый ряд макроэкономических факторов складывается таким образом, что дорожают практически все ингредиенты кондитерской продукции: мировые цены на какао-бобы, растительные масла, сахар, упаковочные материалы достигли максимума, плюс большую роль сыграло падение курса рубля, так как часть сырья приобретается в валюте", - пояснил он.Помимо уже обозначенных возможностей, в области ценовой политики необходимо работать одновременно по двум направлениям, продолжил Лашманкин. Во-первых, необходимо добиваться стабилизации цен на ключевые ингредиенты и упаковочные материалы до экономически обоснованных значений. Второе направление, по его словам, - это работа с предприятиями торговли над упрощенным порядком принятия изменения цен на готовую продукцию.Глава АСКОНДа отметил, что ассоциация проводит адресную работу по обоим направлениям. "В частности, мы активно взаимодействуем с Минсельхозом России и другими причастными федеральными и региональными органами власти, отрабатывая варианты решений по механизмам стабилизации цен на сырье", - сказал он.
https://ria.ru/20200614/1572830792.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В Ассоциации кондитеров оценили сообщения о росте цен

11:07 15.04.2021
 
© Depositphotos / magoneКонфеты с орехами и сухофруктами в шоколаде
Конфеты с орехами и сухофруктами в шоколаде - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / magone
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предприятия российской кондитерской отрасли в настоящее время имеют возможности сгладить рост цен на сырье, а по ценам на отдельные важные продукты уже отмечают положительную динамику, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.
Издание РБК в четверг сообщило со ссылкой на предприятия отрасли, что ряд российских производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о планируемом повышении цен на продукцию. Издание отмечало, что это связано с ростом цен на сырье для производства кондитерских изделий, в том числе - на сахар.
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"Конечно, у предприятий отрасли есть определенные возможности для демпфирования скачков цен на сырье, например, долгосрочные контракты на поставку сахара", - сказал Лашманкин. Он также сказал, что по ценам на муку и растительное масло отрасль уже сегодня видит положительную для себя динамику - благодаря комплексу мер, инициированных Минсельхозом РФ.
Лашманкин заметил, что за последний год у предприятий отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие. "Целый ряд макроэкономических факторов складывается таким образом, что дорожают практически все ингредиенты кондитерской продукции: мировые цены на какао-бобы, растительные масла, сахар, упаковочные материалы достигли максимума, плюс большую роль сыграло падение курса рубля, так как часть сырья приобретается в валюте", - пояснил он.
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Помимо уже обозначенных возможностей, в области ценовой политики необходимо работать одновременно по двум направлениям, продолжил Лашманкин. Во-первых, необходимо добиваться стабилизации цен на ключевые ингредиенты и упаковочные материалы до экономически обоснованных значений. Второе направление, по его словам, - это работа с предприятиями торговли над упрощенным порядком принятия изменения цен на готовую продукцию.
Глава АСКОНДа отметил, что ассоциация проводит адресную работу по обоим направлениям. "В частности, мы активно взаимодействуем с Минсельхозом России и другими причастными федеральными и региональными органами власти, отрабатывая варианты решений по механизмам стабилизации цен на сырье", - сказал он.
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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