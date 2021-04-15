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В Сети появился тизер драмы "Декабрь" о последних днях Есенина

В Сети появился тизер драмы "Декабрь" о последних днях Есенина

На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер новой драмы Клима Шипенко "Декабрь", рассказывающей о последних днях Сергея Есенина. Роль поэта исполнил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:20

2021-04-15T19:20

2021-04-15T19:21

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер новой драмы Клима Шипенко "Декабрь", рассказывающей о последних днях Сергея Есенина. Роль поэта исполнил Александр Петров. Действие разворачивается в середине 1920-х годов зимой. Знаменитая танцовщица и возлюбленная поэта Айседора Дункан прибывает из Германии на границу СССР, чтобы устроить побег Есенина из Страны Советов. Поэту, раскритиковавшему власть, нужно лишь сесть в поезд и доехать до Риги. Но по дороге из Москвы в Ленинград он попадает в неприятности.По словам Клима Шипенко, автора триллера "Текст" и комедии "Холоп", история Сергея Есенина была ему интересна еще со студенческих лет. Шипенко отметил, что сценарий "Декабря" был готов, еще когда он работал вместе с Петровым над скандальным триллером "Текст", где актеру досталась главная роль. После этого фильма режиссер понял, что Александр обладает всеми качествами для того, чтобы перевоплотиться на экране в Сергея Есенина. Вместе с Петровым в ленте также снялись Сергей Гилев, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Мария Валешная, Софья Карпунина и другие.Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года.

https://ria.ru/20210409/pugacheva-1727490419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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