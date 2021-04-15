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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/esenin-1728397057.html
В Сети появился тизер драмы "Декабрь" о последних днях Есенина
В Сети появился тизер драмы "Декабрь" о последних днях Есенина
На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер новой драмы Клима Шипенко "Декабрь", рассказывающей о последних днях Сергея Есенина. Роль поэта исполнил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:20
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер новой драмы Клима Шипенко "Декабрь", рассказывающей о последних днях Сергея Есенина. Роль поэта исполнил Александр Петров. Действие разворачивается в середине 1920-х годов зимой. Знаменитая танцовщица и возлюбленная поэта Айседора Дункан прибывает из Германии на границу СССР, чтобы устроить побег Есенина из Страны Советов. Поэту, раскритиковавшему власть, нужно лишь сесть в поезд и доехать до Риги. Но по дороге из Москвы в Ленинград он попадает в неприятности.По словам Клима Шипенко, автора триллера "Текст" и комедии "Холоп", история Сергея Есенина была ему интересна еще со студенческих лет. Шипенко отметил, что сценарий "Декабря" был готов, еще когда он работал вместе с Петровым над скандальным триллером "Текст", где актеру досталась главная роль. После этого фильма режиссер понял, что Александр обладает всеми качествами для того, чтобы перевоплотиться на экране в Сергея Есенина. Вместе с Петровым в ленте также снялись Сергей Гилев, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Мария Валешная, Софья Карпунина и другие.Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года.
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что посмотреть , знаменитости, фильмы, владимир вдовиченков, ленинград, рига, ссср, кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), клим шипенко, сергей есенин

В Сети появился тизер драмы "Декабрь" о последних днях Есенина

19:20 15.04.2021 (обновлено: 19:21 15.04.2021)
 
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Central Partnership разместили тизер новой драмы Клима Шипенко "Декабрь", рассказывающей о последних днях Сергея Есенина. Роль поэта исполнил Александр Петров.
Действие разворачивается в середине 1920-х годов зимой. Знаменитая танцовщица и возлюбленная поэта Айседора Дункан прибывает из Германии на границу СССР, чтобы устроить побег Есенина из Страны Советов. Поэту, раскритиковавшему власть, нужно лишь сесть в поезд и доехать до Риги. Но по дороге из Москвы в Ленинград он попадает в неприятности.
По словам Клима Шипенко, автора триллера "Текст" и комедии "Холоп", история Сергея Есенина была ему интересна еще со студенческих лет.

"Мне очень близка его поэзия, его таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант — все это является огромным полем для творчества и искусства", — прокомментировал режиссер.

Шипенко отметил, что сценарий "Декабря" был готов, еще когда он работал вместе с Петровым над скандальным триллером "Текст", где актеру досталась главная роль. После этого фильма режиссер понял, что Александр обладает всеми качествами для того, чтобы перевоплотиться на экране в Сергея Есенина.

"После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет, — рассказал Клим Шипенко. — Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт".

Вместе с Петровым в ленте также снялись Сергей Гилев, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Мария Валешная, Софья Карпунина и другие.
Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года.
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Культурачто посмотретьЗнаменитостифильмыВладимир ВдовиченковЛенинградРигаСССРКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)Клим ШипенкоСергей Есенин
 
 
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