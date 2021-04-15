https://ria.ru/20210415/ekipazh-1728335366.html

В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы

В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы

Разработку систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции планируется начать в России в 2022 году, говорится в предложении... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:09

2021-04-15T03:09

2021-04-15T03:09

хочу стать космонавтом

россия

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

дмитрий рогозин

китай

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разработку систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции планируется начать в России в 2022 году, говорится в предложении научно-технического совета Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения.НИИхиммаш специализируется на создании замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. В настоящее время на российском сегменте МКС работают несколько их разработок: система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода "Электрон-ВМ" и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП, система регенерации воды из урины СРВ-У-РС.Согласно решению научного совета института, копия которого имеется у РИА Новости, с 2022 по 2025 год институт планирует заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов лунной программы - лунной орбитальной станции, лунного посадочного комплекса и лунной базы, а также межпланетной космической станции. Работы должны завершиться созданием макетов оборудования.Окончательное решение по этим вопросам будет принято в конце апреля на расширенном научно-техническом совете с привлечением заказчиков из ракетно-космической отрасли и соисполнителей из других научных институтов, отмечается в материалах совета.Ранее, 9 марта, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.Это должен быть комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.В 2018 году из решения совместного заседания "Роскосмоса" и Совета РАН по космосу стало известно, что начало работы полномасштабной российской лунной базы планируется в 2036-2040 годах.

https://ria.ru/20210412/luna-25-1727601421.html

https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html

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луна

китай

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россия, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин, китай