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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210415/ekipazh-1728335366.html
В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
Разработку систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции планируется начать в России в 2022 году, говорится в предложении... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:09
2021-04-15T03:09
хочу стать космонавтом
россия
луна
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разработку систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции планируется начать в России в 2022 году, говорится в предложении научно-технического совета Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения.НИИхиммаш специализируется на создании замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. В настоящее время на российском сегменте МКС работают несколько их разработок: система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода "Электрон-ВМ" и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП, система регенерации воды из урины СРВ-У-РС.Согласно решению научного совета института, копия которого имеется у РИА Новости, с 2022 по 2025 год институт планирует заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов лунной программы - лунной орбитальной станции, лунного посадочного комплекса и лунной базы, а также межпланетной космической станции. Работы должны завершиться созданием макетов оборудования.Окончательное решение по этим вопросам будет принято в конце апреля на расширенном научно-техническом совете с привлечением заказчиков из ракетно-космической отрасли и соисполнителей из других научных институтов, отмечается в материалах совета.Ранее, 9 марта, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.Это должен быть комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.В 2018 году из решения совместного заседания "Роскосмоса" и Совета РАН по космосу стало известно, что начало работы полномасштабной российской лунной базы планируется в 2036-2040 годах.
https://ria.ru/20210412/luna-25-1727601421.html
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
россия
луна
китай
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россия, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин, китай

В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы

03:09 15.04.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разработку систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции планируется начать в России в 2022 году, говорится в предложении научно-технического совета Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения.
НИИхиммаш специализируется на создании замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. В настоящее время на российском сегменте МКС работают несколько их разработок: система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода "Электрон-ВМ" и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП, система регенерации воды из урины СРВ-У-РС.
Согласно решению научного совета института, копия которого имеется у РИА Новости, с 2022 по 2025 год институт планирует заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов лунной программы - лунной орбитальной станции, лунного посадочного комплекса и лунной базы, а также межпланетной космической станции. Работы должны завершиться созданием макетов оборудования.
Окончательное решение по этим вопросам будет принято в конце апреля на расширенном научно-техническом совете с привлечением заказчиков из ракетно-космической отрасли и соисполнителей из других научных институтов, отмечается в материалах совета.
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Ранее, 9 марта, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
Это должен быть комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
В 2018 году из решения совместного заседания "Роскосмоса" и Совета РАН по космосу стало известно, что начало работы полномасштабной российской лунной базы планируется в 2036-2040 годах.
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Хочу стать космонавтомРоссияЛунаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосДмитрий РогозинКитай
 
 
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