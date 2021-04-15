https://ria.ru/20210415/dokumenty-1728469756.html

В России запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде

В России запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде

Минцифры РФ в июне запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:59

2021-04-15T18:59

2021-04-15T18:59

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ в июне запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщается на сайте министерства.Как поясняет Минцифры, в настоящий момент многие хранят цифровые копии документов в электронной почте, облачных хранилищах или на смартфонах в виде фотографий. В частности, россияне так хранят копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и других документов.Добавляется, что использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет с помощью учетной записи Госуслуг, а цифровые двойники документов всегда будут актуальными.Ведомство отмечает, что проект "ГосДоки" реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210326/pasport-1602980953.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество