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В России запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде
В России запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде
Минцифры РФ в июне запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T18:59
2021-04-15T18:59
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ в июне запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщается на сайте министерства.Как поясняет Минцифры, в настоящий момент многие хранят цифровые копии документов в электронной почте, облачных хранилищах или на смартфонах в виде фотографий. В частности, россияне так хранят копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и других документов.Добавляется, что использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет с помощью учетной записи Госуслуг, а цифровые двойники документов всегда будут актуальными.Ведомство отмечает, что проект "ГосДоки" реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 миллионов рублей.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество

В России запустят приложение для предъявления документов в цифровом виде

18:59 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минцифры РФ в июне запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщается на сайте министерства.
Как поясняет Минцифры, в настоящий момент многие хранят цифровые копии документов в электронной почте, облачных хранилищах или на смартфонах в виде фотографий. В частности, россияне так хранят копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и других документов.
"Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий. Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов", - говорится в сообщении. Приложение начнет работу в июне в тестовом режиме.
Добавляется, что использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет с помощью учетной записи Госуслуг, а цифровые двойники документов всегда будут актуальными.
Ведомство отмечает, что проект "ГосДоки" реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 миллионов рублей.
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