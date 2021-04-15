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https://ria.ru/20210415/daniya-1728474481.html
В МИД назвали заявление Дании о выводе советских войск искажением истории
В МИД назвали заявление Дании о выводе советских войск искажением истории
Заявление Дании о том, что страна получила свободу только после ухода с острова Борнхольм советских войск в 1946 году, являются искажением истории, заявила... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:29
2021-04-15T19:29
россия
мария захарова
москва
дания
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявление Дании о том, что страна получила свободу только после ухода с острова Борнхольм советских войск в 1946 году, являются искажением истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в Москве вынуждены обратить внимание на "последовательное продвижение датскими властями антироссийских подходов в контексте сохранения исторической памяти о Второй мировой войне","В частности, в связи с 75-летней годовщиной вывода советских войск с Борнхольма министерство обороны Дании разместило в социальных сетях сообщение, в котором заявило, что королевство обрело свободу лишь после того, как в 1946 году они покинули остров. Подобное заявление – пример просто сознательного извращения исторической правды", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что проведенная в мае 1945 года Красной Армией операция была нацелена на освобождение Борнхольма от немецко-фашистских захватчиков. "Как известно, на острове был размещен 12-тысячный немецкий гарнизон. Он просто отказался капитулировать, и датская сторона была проинформирована, что советские войска находятся на Борнхольме до тех пор, пока не будет решен военный вопрос с Германией", - пояснила Захарова. Она добавила, что этому имеются многочисленные подтверждения в советских и датских источниках."Складывается ощущение, что, пытаясь переписать историю, вычеркнуть из нее неподходящие в условиях нынешней политической конъюнктуры страницы, Копенгаген сознательно идет на искажение фактов. Особенно цинично эти подтасовки выглядят в год 80-летия нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Нельзя подобным образом манипулировать историческими фактами", - заключила она.
https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html
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россия, мария захарова, москва, дания, в мире

В МИД назвали заявление Дании о выводе советских войск искажением истории

19:29 15.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Заявление Дании о том, что страна получила свободу только после ухода с острова Борнхольм советских войск в 1946 году, являются искажением истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в Москве вынуждены обратить внимание на "последовательное продвижение датскими властями антироссийских подходов в контексте сохранения исторической памяти о Второй мировой войне",
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"В частности, в связи с 75-летней годовщиной вывода советских войск с Борнхольма министерство обороны Дании разместило в социальных сетях сообщение, в котором заявило, что королевство обрело свободу лишь после того, как в 1946 году они покинули остров. Подобное заявление – пример просто сознательного извращения исторической правды", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что проведенная в мае 1945 года Красной Армией операция была нацелена на освобождение Борнхольма от немецко-фашистских захватчиков. "Как известно, на острове был размещен 12-тысячный немецкий гарнизон. Он просто отказался капитулировать, и датская сторона была проинформирована, что советские войска находятся на Борнхольме до тех пор, пока не будет решен военный вопрос с Германией", - пояснила Захарова. Она добавила, что этому имеются многочисленные подтверждения в советских и датских источниках.
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"Складывается ощущение, что, пытаясь переписать историю, вычеркнуть из нее неподходящие в условиях нынешней политической конъюнктуры страницы, Копенгаген сознательно идет на искажение фактов. Особенно цинично эти подтасовки выглядят в год 80-летия нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Нельзя подобным образом манипулировать историческими фактами", - заключила она.
 
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