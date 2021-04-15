https://ria.ru/20210415/buzova-1728382514.html

Ургант пошутил над Бузовой, ставшей судьей в жюри КВН

Ургант пошутил над Бузовой, ставшей судьей в жюри КВН

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил над Ольгой Бузовой, которая после окончательного ухода из шоу "Дом-2" вошла в состав жюри... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:08

2021-04-15T16:08

2021-04-15T16:08

дмитрий хрусталев

шоубиз

шоу-бизнес

квн

иван ургант

ольга бузова

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил над Ольгой Бузовой, которая после окончательного ухода из шоу "Дом-2" вошла в состав жюри Высшей лиги КВН."Ей надо адаптироваться, — считает ведущий. — Ольге нужно плавно входить. Все-таки для нее это необычная среда".По мнению Урганта, рядом со столом Бузовой первое время будет разожжен небольшой костер, как это было в "Доме-2", когда вокруг огня собирались ведущие и участники и решали, кого выгнать из реалити, а кого в нем оставить. Ургант считает, что с включением Бузовой в состав жюри КВН изменится и система оценок.Поскольку Ольга еще и блогер, то наряду с традиционными баллами теперь будут появляться и различные эмодзи — в зависимости от того, какие чувства вызвало у нее выступление той или иной команды."Так и будет", — согласился с ним соведущий Дмитрий Хрусталев. "Конечно, будет", — уверен Иван Ургант. Ранее Ольга Бузова призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала попасть в зал хотя бы в качестве зрителя.

https://ria.ru/20210414/buzova-1728215614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, шоу-бизнес, квн, иван ургант, ольга бузова