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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210415/buzova-1728382514.html
Ургант пошутил над Бузовой, ставшей судьей в жюри КВН
Ургант пошутил над Бузовой, ставшей судьей в жюри КВН
Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил над Ольгой Бузовой, которая после окончательного ухода из шоу "Дом-2" вошла в состав жюри... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:08
2021-04-15T16:08
дмитрий хрусталев
шоубиз
шоу-бизнес
квн
иван ургант
ольга бузова
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил над Ольгой Бузовой, которая после окончательного ухода из шоу "Дом-2" вошла в состав жюри Высшей лиги КВН."Ей надо адаптироваться, — считает ведущий. — Ольге нужно плавно входить. Все-таки для нее это необычная среда".По мнению Урганта, рядом со столом Бузовой первое время будет разожжен небольшой костер, как это было в "Доме-2", когда вокруг огня собирались ведущие и участники и решали, кого выгнать из реалити, а кого в нем оставить. Ургант считает, что с включением Бузовой в состав жюри КВН изменится и система оценок.Поскольку Ольга еще и блогер, то наряду с традиционными баллами теперь будут появляться и различные эмодзи — в зависимости от того, какие чувства вызвало у нее выступление той или иной команды."Так и будет", — согласился с ним соведущий Дмитрий Хрусталев. "Конечно, будет", — уверен Иван Ургант. Ранее Ольга Бузова призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала попасть в зал хотя бы в качестве зрителя.
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дмитрий хрусталев, шоу-бизнес, квн, иван ургант, ольга бузова

Ургант пошутил над Бузовой, ставшей судьей в жюри КВН

16:08 15.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил над Ольгой Бузовой, которая после окончательного ухода из шоу "Дом-2" вошла в состав жюри Высшей лиги КВН.
"Ей надо адаптироваться, — считает ведущий. — Ольге нужно плавно входить. Все-таки для нее это необычная среда".
По мнению Урганта, рядом со столом Бузовой первое время будет разожжен небольшой костер, как это было в "Доме-2", когда вокруг огня собирались ведущие и участники и решали, кого выгнать из реалити, а кого в нем оставить.
"На нем Гусман может жарить шпикачки", — предложил шоумен.
Ургант считает, что с включением Бузовой в состав жюри КВН изменится и система оценок.
Поскольку Ольга еще и блогер, то наряду с традиционными баллами теперь будут появляться и различные эмодзи — в зависимости от того, какие чувства вызвало у нее выступление той или иной команды.
"Единственное пожелание от Оли: делать выступления по 15 секунд, чтобы они помешались в сторис Instagram", — продолжил шутить ведущий и добавил, что с включением в состав жюри КВН блогеров в этой игре вообще вскоре многое изменится.
"Так и будет", — согласился с ним соведущий Дмитрий Хрусталев. "Конечно, будет", — уверен Иван Ургант.
Ранее Ольга Бузова призналась, что с детства была увлечена этой телеигрой на Первом канале и мечтала попасть в зал хотя бы в качестве зрителя.
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14 апреля, 15:16Шоубиз
После ухода из "Дома-2" у Бузовой сбылась мечта детства
 
ШоубизДмитрий ХрусталевШоу-бизнесКВНИван УргантОльга Бузова
 
 
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