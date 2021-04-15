https://ria.ru/20210415/blagoustroystvo-1728439329.html

Ленобласть стала лидером в реестре лучших практик по благоустройству

Ленобласть стала лидером в реестре лучших практик по благоустройству

Ленинградская область заняла первое место в реестре лучших практик министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по благоустройству, в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:06

2021-04-15T17:06

2021-04-15T17:06

ленинградская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

александр дрозденко

луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое место в реестре лучших практик министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по благоустройству, в лидерах — 12 территорий, благоустроенных в 2020 году, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, проекты-победители, включенные в реестр, возьмут на вооружение в других регионах России при проведении работ по программе "Формирование комфортной городской среды".Проекты-победители реализованы в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районахГлава региона отметил, что Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает впервые."В списке — центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные в Луге, в парке Оккервиль в Кудрово и в Коммунаре в районе ФОК "Олимп", спортивная зона со скейтпарком в Новом Девяткино, спортивный парк в Тосно и Аэропарк со скейтпарком в Гатчине, общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль Советского проспекта", - в свою очередь, уточнил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.Всего же в этом году в Ленинградской области по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 77 общественных территорий.

https://ria.ru/20200130/1564057594.html

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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), александр дрозденко, луга