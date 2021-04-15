Ленобласть стала лидером в реестре лучших практик по благоустройству
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое место в реестре лучших практик министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по благоустройству, в лидерах — 12 территорий, благоустроенных в 2020 году, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Двенадцать проектов благоустройства площадей, парков, спортплощадок, реализованных у нас в 2020 году, признаны лучшими в России. Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — сказал Дрозденко.
По его словам, проекты-победители, включенные в реестр, возьмут на вооружение в других регионах России при проведении работ по программе "Формирование комфортной городской среды".
Проекты-победители реализованы в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах
Глава региона отметил, что Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает впервые.
"В списке — центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем, набережные в Луге, в парке Оккервиль в Кудрово и в Коммунаре в районе ФОК "Олимп", спортивная зона со скейтпарком в Новом Девяткино, спортивный парк в Тосно и Аэропарк со скейтпарком в Гатчине, общественная территория в Пикалево, дорожка вдоль Советского проспекта", - в свою очередь, уточнил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.
30 января 2020, 13:37Ленинградская областьЛенобласть потратит более 1,5 млрд рублей на благоустройство парков
Всего же в этом году в Ленинградской области по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 77 общественных территорий.