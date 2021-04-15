https://ria.ru/20210415/bastrykin-1728493660.html

Бастрыкин проконтролирует дело о торговле младенцами в Красноярске

Бастрыкин проконтролирует дело о торговле младенцами в Красноярске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми в Красноярске,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:21

2021-04-15T22:21

2021-04-15T22:21

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми в Красноярске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в 2019 году 33-летний мужчина вместе со знакомыми искал гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка за деньги и передать третьим лицам. После этого женщины в Камбодже проходили процедуру, в результате которой наступала беременность. В 2020 году женщины в роддомах Красноярска родили детей, после этого получили свидетельства о рождении и через нотариуса уполномочили подозреваемых представлять их интересы в госорганах. За передачу детей женщины получили 850 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о продаже двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.В рамках расследования дела были задержаны директор ООО "Дидилия", его супруга и знакомые - мужчина и две женщины. Все они находятся под арестом.В настоящее время известно местонахождение 19 младенцев - они помещены в дом малютки. Ни один из биологических родителей детей на связь со следователями не вышел.

https://ria.ru/20210415/led-1728449521.html

красноярск

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, красноярск, происшествия