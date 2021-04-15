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Бастрыкин проконтролирует дело о торговле младенцами в Красноярске
Бастрыкин проконтролирует дело о торговле младенцами в Красноярске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми в Красноярске,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:21
2021-04-15T22:21
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми в Красноярске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в 2019 году 33-летний мужчина вместе со знакомыми искал гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка за деньги и передать третьим лицам. После этого женщины в Камбодже проходили процедуру, в результате которой наступала беременность. В 2020 году женщины в роддомах Красноярска родили детей, после этого получили свидетельства о рождении и через нотариуса уполномочили подозреваемых представлять их интересы в госорганах. За передачу детей женщины получили 850 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о продаже двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.В рамках расследования дела были задержаны директор ООО "Дидилия", его супруга и знакомые - мужчина и две женщины. Все они находятся под арестом.В настоящее время известно местонахождение 19 младенцев - они помещены в дом малютки. Ни один из биологических родителей детей на связь со следователями не вышел.
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, красноярск, происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело о торговле младенцами в Красноярске

22:21 15.04.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела о торговле новорожденными детьми в Красноярске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в 2019 году 33-летний мужчина вместе со знакомыми искал гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка за деньги и передать третьим лицам. После этого женщины в Камбодже проходили процедуру, в результате которой наступала беременность. В 2020 году женщины в роддомах Красноярска родили детей, после этого получили свидетельства о рождении и через нотариуса уполномочили подозреваемых представлять их интересы в госорганах. За передачу детей женщины получили 850 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о продаже двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
В рамках расследования дела были задержаны директор ООО "Дидилия", его супруга и знакомые - мужчина и две женщины. Все они находятся под арестом.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно местонахождение 19 младенцев - они помещены в дом малютки. Ни один из биологических родителей детей на связь со следователями не вышел.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярскПроисшествия
 
 
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