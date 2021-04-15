https://ria.ru/20210415/banknoty-1728390461.html
Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще
Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще
Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:14
2021-04-15T13:14
2021-04-15T13:17
россия
аркадий трачук
гознак
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук.Он также отметил, что с заменой банкнот, которая намечается в России, всплеска подделок не будет. Он добавил, что в новых банкнотах появятся и новые защитные элементы.Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
https://ria.ru/20210322/goznak-1602271654.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_64cd003e5fcabca3856e405da1795951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аркадий трачук, гознак, технологии, экономика