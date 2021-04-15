https://ria.ru/20210415/banknoty-1728390461.html

Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще

Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще

Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:14

2021-04-15T13:14

2021-04-15T13:17

россия

аркадий трачук

гознак

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук.Он также отметил, что с заменой банкнот, которая намечается в России, всплеска подделок не будет. Он добавил, что в новых банкнотах появятся и новые защитные элементы.Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

https://ria.ru/20210322/goznak-1602271654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аркадий трачук, гознак, технологии, экономика