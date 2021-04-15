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Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще
Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще
Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:14
2021-04-15T13:17
россия
аркадий трачук
гознак
технологии
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук.Он также отметил, что с заменой банкнот, которая намечается в России, всплеска подделок не будет. Он добавил, что в новых банкнотах появятся и новые защитные элементы.Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
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россия, аркадий трачук, гознак, технологии, экономика

Гознак рассказал, какие банкноты подделывают чаще

13:14 15.04.2021 (обновлено: 13:17 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей чаще всего подделываются в России, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук.
"В нынешней ситуации ключевыми объектами подделок являются тысячные и пятитысячные банкноты. Низкие номиналы подделывать просто очень затратно", - рассказал он в кулуарах конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".
Он также отметил, что с заменой банкнот, которая намечается в России, всплеска подделок не будет. Он добавил, что в новых банкнотах появятся и новые защитные элементы.
Банк России планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на деньгах достопримечательности всех федеральных округов. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
Генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 11:02
Гознак купил контрольный пакет акций в процессинговой компании Uniteller
 
РоссияАркадий ТрачукГознакТехнологииЭкономика
 
 
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