https://ria.ru/20210415/arest-1728494137.html

Замглавы "Альянса врачей"* арестовали на восемь суток за акцию у колонии

Замглавы "Альянса врачей"* арестовали на восемь суток за акцию у колонии

Сергея Рыбакова в связи с массовым пребыванием у ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Кузнецов. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:26

2021-04-15T22:26

2021-04-15T22:36

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

покров

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области арестовал на восемь суток заместителя главы "Альянса врачей"* Сергея Рыбакова в связи с массовым пребыванием у ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Кузнецов.На прошлой неделе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были отпущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ. Васильевой был судом назначен штраф в 180 тысяч рублей, после чего ее защита обжаловала это решение.Рыбакову инкриминировали организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в местах, прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания в виде лишения свободы.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210412/shtraf-1727969772.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

покров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия