https://ria.ru/20210415/arest-1728494137.html
Замглавы "Альянса врачей"* арестовали на восемь суток за акцию у колонии
Замглавы "Альянса врачей"* арестовали на восемь суток за акцию у колонии
Сергея Рыбакова в связи с массовым пребыванием у ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Кузнецов. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:26
2021-04-15T22:26
2021-04-15T22:36
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покров
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области арестовал на восемь суток заместителя главы "Альянса врачей"* Сергея Рыбакова в связи с массовым пребыванием у ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Кузнецов.На прошлой неделе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были отпущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ. Васильевой был судом назначен штраф в 180 тысяч рублей, после чего ее защита обжаловала это решение.Рыбакову инкриминировали организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в местах, прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания в виде лишения свободы.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210412/shtraf-1727969772.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), покров, происшествия
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Петушинский районный суд Владимирской области
арестовал на восемь суток заместителя главы "Альянса врачей"*
Сергея Рыбакова в связи с массовым пребыванием у ИК-2 в Покрове
, где отбывает наказание Алексей Навальный
, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Кузнецов.
На прошлой неделе глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в Покрове, где отбывает наказание Навальный, и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были отпущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ. Васильевой был судом назначен штраф в 180 тысяч рублей, после чего ее защита обжаловала это решение.
"Рыбакова признали виновным по части 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ и назначили восемь суток ареста", - сказал защитник.
Рыбакову инкриминировали организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в местах, прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания в виде лишения свободы.
Симоновский суд Москвы
2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру
. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.