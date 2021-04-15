https://ria.ru/20210415/alushta-1728376372.html

Алушта ужесточает график подачи воды для жителей

Алушта ужесточает график подачи воды для жителей

Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:10

2021-04-15T12:10

2021-04-15T12:10

жкх

алушта

общество

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АЛУШТА (Крым) – РИА Новости. Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето, сообщила глава администрации города Галина Огнева."Мы переходим уже на более серьезный график водоснабжения. Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов (в сутки). Но при этом в санаториях и пансионатах вода будет", - сказала Огнева журналистам, добавив, что это позволит не ограничивать водоснабжение пансионатов, отелей и санаториев в курортный сезон.На данный момент в Алуште введен график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Все новости Крыма — на сайте РИА Крым >>

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алушта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, алушта, общество