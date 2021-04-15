https://ria.ru/20210415/alushta-1728376372.html
Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:10
2021-04-15T12:10
2021-04-15T12:10
жкх
алушта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578964859_0:172:3124:1929_1920x0_80_0_0_7eec9d6b078a92a40a3a459a706fedfe.jpg
АЛУШТА (Крым) – РИА Новости. Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето, сообщила глава администрации города Галина Огнева."Мы переходим уже на более серьезный график водоснабжения. Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов (в сутки). Но при этом в санаториях и пансионатах вода будет", - сказала Огнева журналистам, добавив, что это позволит не ограничивать водоснабжение пансионатов, отелей и санаториев в курортный сезон.На данный момент в Алуште введен график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Все новости Крыма — на сайте РИА Крым >>
https://ria.ru/20210408/krym-1727301952.html
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578964859_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_428188552357bc4743b18bff831ce005.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, алушта, общество
АЛУШТА (Крым) – РИА Новости. Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Мы переходим уже на более серьезный график водоснабжения. Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов (в сутки). Но при этом в санаториях и пансионатах вода будет", - сказала Огнева журналистам, добавив, что это позволит не ограничивать водоснабжение пансионатов, отелей и санаториев в курортный сезон.
На данный момент в Алуште
введен график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.