https://ria.ru/20210414/zavod-1728224056.html

Завод по переработке сои планируют создать в Березовке Амурской области

Завод по переработке сои планируют создать в Березовке Амурской области

Завод по переработке сои на масло и шрот планируется создать в селе Березовка Ивановского района Амурской области на базе крупного хозяйства "Союз", с его... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:17

2021-04-14T13:17

2021-04-14T13:17

россия

василий орлов (губернатор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

амурская область

ивановский район

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Завод по переработке сои на масло и шрот планируется создать в селе Березовка Ивановского района Амурской области на базе крупного хозяйства "Союз", с его руководством встретился губернатор региона Василий Орлов."Планы по созданию завода обсудил сегодня глава региона Василий Орлов с руководством крупного хозяйства Ивановского района ООО "Союз" в селе Березовка. Здесь планируется создание мощностей по переработке сои на масло и шрот на 100 тысяч тонн в год и хранения зерна на 50 тысяч тонн. Площадкой выбрана база, ранее принадлежащая компании ООО "Поляное". Она приобретена компанией "Союз" в 2017 году", - сообщает правительство Амурской области.По предварительной оценке учредителя хозяйства, создание производства обойдется в 500 миллионов рублей, на территории базы уже реконструированы три здания под склад хранения зерна, их общая площадь 6 тысяч квадратных метров, строится линия по переработке и сушке зерна производительностью 1600 тонн в сутки.Орлов напомнил инвестору о мерах региональной поддержки для переработчиков сои. Для реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2021 году с Минсельхозом России заключены дополнительные соглашения о предоставлении субсидий на 2,2 миллиарда рублей, в том числе на производство масличных культур."Союз" планирует также заниматься подготовкой кадров, сейчас ремонтируют помещение будущего учебного центра для студентов инженерных и агрономических специальностей Амурского аграрного колледжа и Дальневосточного аграрного университета, в планах также обустройство общежития.ООО "Союз" работает в пяти районах Приамурья, общая численность сотрудников всех подразделений – 92 человека, в целом в пользовании компании 42 тысячи гектаров земли, из них более 24 тысяч – пашня. Для посевной кампании в этом году заготовили более 1,5 тысячи тонн семян сои, закупили 420 тонн семян пшеницы, также закуплено около 902 тонн минеральных удобрений, их уже начали вносить в почву.

https://ria.ru/20210412/dolschiki-1727902934.html

https://ria.ru/20210403/priamure-1604088113.html

россия

амурская область

ивановский район

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россия, василий орлов (губернатор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), амурская область, ивановский район, экономика