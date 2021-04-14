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Совфед одобрил закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ
Совфед одобрил закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ
Совфед на заседании в среду одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - их можно... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:10
2021-04-14T13:10
совет федерации рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - их можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов.Действующий механизм требует подачи декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. И только после их проверки налоговой, на которую отводится до трех месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет.Закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Он должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем через месяц после официального опубликования, и распространиться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. При этом для ряда норм установлен иной срок.Упрощенный порядок подразумевает общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Причем право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы - ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы человеку не придется.Помимо этого, устанавливается штраф за представление налоговым агентом недостоверных сведений в рамках упрощенного порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов. Он составит 20% от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета. Аналогичный штраф будет взыскиваться с банка, который предоставит недостоверные сведения о расходах налогоплательщика при получении им имущественного вычета в рамках упрощенной процедуры.
https://ria.ru/20210414/ndfl-1728218974.html
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совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Совфед одобрил закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ

13:10 14.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - их можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов.
Действующий механизм требует подачи декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. И только после их проверки налоговой, на которую отводится до трех месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
12:49
Профсоюзы предложили снизить НДФЛ для части россиян
Закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Он должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем через месяц после официального опубликования, и распространиться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. При этом для ряда норм установлен иной срок.
Упрощенный порядок подразумевает общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Причем право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы - ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы человеку не придется.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:42
Срок получения вычета по НДФЛ по новой процедуре сократят до 1,5 месяцев
Помимо этого, устанавливается штраф за представление налоговым агентом недостоверных сведений в рамках упрощенного порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов. Он составит 20% от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета. Аналогичный штраф будет взыскиваться с банка, который предоставит недостоверные сведения о расходах налогоплательщика при получении им имущественного вычета в рамках упрощенной процедуры.
 
Совет Федерации РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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