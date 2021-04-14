https://ria.ru/20210414/vychety-1728222842.html

Совфед одобрил закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ

Совфед одобрил закон об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ

Совфед на заседании в среду одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - их можно... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:10

2021-04-14T13:10

2021-04-14T13:10

совет федерации рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, упрощающий порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - их можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов.Действующий механизм требует подачи декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. И только после их проверки налоговой, на которую отводится до трех месяцев, человек может вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов, по которым оформляется вычет.Закон упрощает получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Он должен вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем через месяц после официального опубликования, и распространиться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. При этом для ряда норм установлен иной срок.Упрощенный порядок подразумевает общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. Причем право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы - ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы человеку не придется.Помимо этого, устанавливается штраф за представление налоговым агентом недостоверных сведений в рамках упрощенного порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов. Он составит 20% от неправомерно полученного налогоплательщиком вычета. Аналогичный штраф будет взыскиваться с банка, который предоставит недостоверные сведения о расходах налогоплательщика при получении им имущественного вычета в рамках упрощенной процедуры.

https://ria.ru/20210414/ndfl-1728218974.html

https://realty.ria.ru/20210406/vychet-1604440081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика