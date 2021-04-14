https://ria.ru/20210414/vstrecha-1728247381.html

Песков прокомментировал встречу посла США с помощником Путина

Песков прокомментировал встречу посла США с помощником Путина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался в Москве с послом США Джоном Салливаном, однако это не значит, что встреча лидеров двух стран начала готовиться,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:50

2021-04-14T14:50

2021-04-14T15:42

россия

джон салливан

юрий ушаков

политика

дмитрий песков

москва

сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался в Москве с послом США Джоном Салливаном, однако это не значит, что встреча лидеров двух стран начала готовиться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, правда, они встречались с Ушаковым. В том числе речь шла о том, что инициативы озвученные должны сочетаться с конкретными делами", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.На уточняющий вопрос, означает ли это, что встреча лидеров РФ и США начала готовиться, представитель Кремля заявил, что" не значит".

https://ria.ru/20210414/bayden-1728249641.html

россия

москва

сша

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россия, джон салливан, юрий ушаков, политика, дмитрий песков, москва, сша