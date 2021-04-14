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Политолог назвал возможные места для встречи Путина и Байдена
Политолог назвал возможные места для встречи Путина и Байдена
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Рейкьявике как параллель саммита Михаила Горбачева и Рональда Рейгана времен холодной РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:47
2021-04-14T10:10
россия
российская академия наук
рональд рейган
джо байден
владимир путин
москва
финляндия
сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Рейкьявике как параллель саммита Михаила Горбачева и Рональда Рейгана времен холодной войны, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.Встреча в столице Исландии в 1986 году, как считается, стала ключевой для сокращения стратегических вооружений двух стран и окончания холодной войны.Во вторник состоялся второй телефонный разговор Путина и Байдена, американский президент предложил Путину провести саммит в третьей стране.Место встречиДаты встречи будут определяться после климатического онлайн-саммита 22-23 апреля, куда американский президент пригласил российского, отметил эксперт, при этом исключив возможность проведения переговоров Путина и Байдена как в США, так и в России.Финляндия, которая прежде становилась площадкой переговоров лидеров двух стран, по мнению Рогова, не будет местом встречи, поскольку пресса и конгресс "сожрали Трампа с потрохами", когда он встречался с Путиным два года назад. "Встреча в Хельсинки была бы подставой для Байдена, он оказался бы объектом таких же насмешек и жесткой критики, как в свое время Трамп", - пояснил эксперт.Он считает, что "разговор о тексте" конкретного соглашения два президента вести не будут, но подобное заявление, как это было в 1986 году, возможно.Без иллюзийЭксперт также подчеркнул, что по ряду направлений могут развернуться серьезные дискуссии, которые позволят стабилизировать обострившуюся ситуацию в российско-американских отношениях, однако прорыва не будет.Байден всегда уделял большое внимание отношениям с Москвой и проблемам контроля над вооружениями, именно по этой причине, отметил эксперт, в этом направлении развернутся очень серьезные переговоры между РФ и США, которые будут охватывать вопросы стратегической стабильности, ядерное вооружение, высокоточные вооружения и космос.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. В ответ же на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
https://ria.ru/20210413/volodin-1728071813.html
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россия, российская академия наук, рональд рейган, джо байден, владимир путин, москва, финляндия, сша

Политолог назвал возможные места для встречи Путина и Байдена

08:47 14.04.2021 (обновлено: 10:10 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Рейкьявике как параллель саммита Михаила Горбачева и Рональда Рейгана времен холодной войны, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.
Встреча в столице Исландии в 1986 году, как считается, стала ключевой для сокращения стратегических вооружений двух стран и окончания холодной войны.
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Во вторник состоялся второй телефонный разговор Путина и Байдена, американский президент предложил Путину провести саммит в третьей стране.

Место встречи

Даты встречи будут определяться после климатического онлайн-саммита 22-23 апреля, куда американский президент пригласил российского, отметил эксперт, при этом исключив возможность проведения переговоров Путина и Байдена как в США, так и в России.
Финляндия, которая прежде становилась площадкой переговоров лидеров двух стран, по мнению Рогова, не будет местом встречи, поскольку пресса и конгресс "сожрали Трампа с потрохами", когда он встречался с Путиным два года назад. "Встреча в Хельсинки была бы подставой для Байдена, он оказался бы объектом таких же насмешек и жесткой критики, как в свое время Трамп", - пояснил эксперт.
"Я не исключаю, что встреча может состояться в Вене, но вполне вероятно проведение такой встречи в Рейкьявике, в Исландии. Это позволило бы увидеть какие-то параллели со встречей Рейгана и Горбачева в Рейкьявике, которая стала поворотом в первой холодной войне от обострения напряженности к разрядке. Это позволило бы Путину и Байдену зафиксировать ту формулу, которую зафиксировали Горбачев и Рейган, что не должно быть ядерной войны, что в ядерной войне не может быть победителей", - сказал РИА Новости академик.
Он считает, что "разговор о тексте" конкретного соглашения два президента вести не будут, но подобное заявление, как это было в 1986 году, возможно.

Без иллюзий

Эксперт также подчеркнул, что по ряду направлений могут развернуться серьезные дискуссии, которые позволят стабилизировать обострившуюся ситуацию в российско-американских отношениях, однако прорыва не будет.
"Не надо строить иллюзий, никакого прорыва в российско-американских отношениях не предвидится, они будут оставаться очень сложными, но состоявшийся разговор двух президентов показывает, что можно стабилизировать эти отношения, не допустить их дальнейшего ухудшения, но и достичь договоренностей по ряду вопросов с ослаблением военной напряженности и опасностью войны, которая в последнее время возросла", - сказал Рогов.
Байден всегда уделял большое внимание отношениям с Москвой и проблемам контроля над вооружениями, именно по этой причине, отметил эксперт, в этом направлении развернутся очень серьезные переговоры между РФ и США, которые будут охватывать вопросы стратегической стабильности, ядерное вооружение, высокоточные вооружения и космос.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
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Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы. В ответ же на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется".
По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
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