https://ria.ru/20210414/vrachi-1728174101.html

Исследование выявило самых популярных врачей у россиян

Исследование выявило самых популярных врачей у россиян

Россияне в марте нарастили траты за одно посещение клиники по сравнению с мартом прошлого года на 14% - до 2 777 рублей, наиболее популярными врачами у россиян... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T06:09

2021-04-14T06:09

2021-04-14T08:09

россия

врачи

здоровье

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне в марте нарастили траты за одно посещение клиники по сравнению с мартом прошлого года на 14% - до 2 777 рублей, наиболее популярными врачами у россиян являются гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт, говорится в исследовании компании "Эвотор" и сервиса "СберЗдоровье", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом в столичных клиниках средняя сумма затрат пациентов выросла по сравнению с прошлым годом на 27% до 5 833 рублей, хотя москвичи стали реже обращаться за платными услугами - число чеков уменьшилось на 2%. В Санкт-Петербурге средний чек поликлиник вырос сильнее - на 25%, до 5 491 рубля. Среднее число чеков также увеличилось - на 11%.Наиболее часто посещаемыми специалистами в марте стали гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт. В то же время самый значительный прирост "популярности" у пациентов в марте пришелся на стоматологов, травматологов, нейрохирургов, неврологов и кардиологов. Например, спрос на услуги стоматологических клиник вырос за год на 12%, а средний чек - на 8% до 6 855 рублей.Кроме того, в прошлом месяце россияне стали чаще делать анализы и тратить на них больше средств, чем в прошлогоднем марте. Так, размер средних трат в медицинских лабораториях увеличился к прошлому году на 17% до 2 289 рублей, а спрос на эти услуги увеличился на 10% по сравнению с мартом 2020 года, подсчитали эксперты."В начале 2021 года поток клиентов в клиники снова начал расти. Это объясняется тем, что в марте прошлого года уже начали вводиться ограничения из-за коронавируса, а к началу весны 2021 года они, наоборот, ослаблялись. На фоне роста числа очных приемов не снижается спрос и на телемедицинские консультации, количество которых по-прежнему растет более чем в два раза год к году. Такому формату общения с врачом доверяет все больше пациентов из-за удобства и стоимости", - отметил гендиректор "СберЗдоровья" Анатолий Зингер.

https://ria.ru/20210405/vrachi-1604219469.html

https://ria.ru/20210401/toksiny-1603505467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, врачи, здоровье, москва, санкт-петербург, общество