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Исследование выявило самых популярных врачей у россиян
Исследование выявило самых популярных врачей у россиян
Россияне в марте нарастили траты за одно посещение клиники по сравнению с мартом прошлого года на 14% - до 2 777 рублей, наиболее популярными врачами у россиян... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T06:09
2021-04-14T08:09
россия
врачи
здоровье
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне в марте нарастили траты за одно посещение клиники по сравнению с мартом прошлого года на 14% - до 2 777 рублей, наиболее популярными врачами у россиян являются гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт, говорится в исследовании компании "Эвотор" и сервиса "СберЗдоровье", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом в столичных клиниках средняя сумма затрат пациентов выросла по сравнению с прошлым годом на 27% до 5 833 рублей, хотя москвичи стали реже обращаться за платными услугами - число чеков уменьшилось на 2%. В Санкт-Петербурге средний чек поликлиник вырос сильнее - на 25%, до 5 491 рубля. Среднее число чеков также увеличилось - на 11%.Наиболее часто посещаемыми специалистами в марте стали гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт. В то же время самый значительный прирост "популярности" у пациентов в марте пришелся на стоматологов, травматологов, нейрохирургов, неврологов и кардиологов. Например, спрос на услуги стоматологических клиник вырос за год на 12%, а средний чек - на 8% до 6 855 рублей.Кроме того, в прошлом месяце россияне стали чаще делать анализы и тратить на них больше средств, чем в прошлогоднем марте. Так, размер средних трат в медицинских лабораториях увеличился к прошлому году на 17% до 2 289 рублей, а спрос на эти услуги увеличился на 10% по сравнению с мартом 2020 года, подсчитали эксперты."В начале 2021 года поток клиентов в клиники снова начал расти. Это объясняется тем, что в марте прошлого года уже начали вводиться ограничения из-за коронавируса, а к началу весны 2021 года они, наоборот, ослаблялись. На фоне роста числа очных приемов не снижается спрос и на телемедицинские консультации, количество которых по-прежнему растет более чем в два раза год к году. Такому формату общения с врачом доверяет все больше пациентов из-за удобства и стоимости", - отметил гендиректор "СберЗдоровья" Анатолий Зингер.
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россия, врачи, здоровье, москва, санкт-петербург, общество

Исследование выявило самых популярных врачей у россиян

06:09 14.04.2021 (обновлено: 08:09 14.04.2021)
 
© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / Khakimullin
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне в марте нарастили траты за одно посещение клиники по сравнению с мартом прошлого года на 14% - до 2 777 рублей, наиболее популярными врачами у россиян являются гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт, говорится в исследовании компании "Эвотор" и сервиса "СберЗдоровье", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Россияне стали больше тратить на лечение в клиниках. Средняя сумма затрат россиян за одно посещение за год увеличились на 14% до 2 777 рублей. Спрос на услуги вырос на 12%", - выяснили эксперты.
При этом в столичных клиниках средняя сумма затрат пациентов выросла по сравнению с прошлым годом на 27% до 5 833 рублей, хотя москвичи стали реже обращаться за платными услугами - число чеков уменьшилось на 2%. В Санкт-Петербурге средний чек поликлиник вырос сильнее - на 25%, до 5 491 рубля. Среднее число чеков также увеличилось - на 11%.
Наиболее часто посещаемыми специалистами в марте стали гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт. В то же время самый значительный прирост "популярности" у пациентов в марте пришелся на стоматологов, травматологов, нейрохирургов, неврологов и кардиологов. Например, спрос на услуги стоматологических клиник вырос за год на 12%, а средний чек - на 8% до 6 855 рублей.
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Кроме того, в прошлом месяце россияне стали чаще делать анализы и тратить на них больше средств, чем в прошлогоднем марте. Так, размер средних трат в медицинских лабораториях увеличился к прошлому году на 17% до 2 289 рублей, а спрос на эти услуги увеличился на 10% по сравнению с мартом 2020 года, подсчитали эксперты.
"В начале 2021 года поток клиентов в клиники снова начал расти. Это объясняется тем, что в марте прошлого года уже начали вводиться ограничения из-за коронавируса, а к началу весны 2021 года они, наоборот, ослаблялись. На фоне роста числа очных приемов не снижается спрос и на телемедицинские консультации, количество которых по-прежнему растет более чем в два раза год к году. Такому формату общения с врачом доверяет все больше пациентов из-за удобства и стоимости", - отметил гендиректор "СберЗдоровья" Анатолий Зингер.
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