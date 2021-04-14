https://ria.ru/20210414/ukraina-1728329216.html
Глава Пентагона рассказал о поставках вооружений на Украину
Глава Пентагона рассказал о поставках вооружений на Украину
Соединенные Штаты намерены продолжить отправку Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов в соответствии с потребностями Киева, заявил в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T23:29
2021-04-14T23:29
2021-04-14T23:55
ллойд остин
энтони блинкен
донецкая народная республика
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены продолжить отправку Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов в соответствии с потребностями Киева, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин."Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине. Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях", - сказал Остин на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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ллойд остин, энтони блинкен, донецкая народная республика, министерство обороны сша, нато, луганск, оон, йенс столтенберг, сша, в мире