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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210414/tyulen-1728276349.html
В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя
В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя
Детеныша серого тюленя нашли у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:53
2021-04-14T19:12
хорошие новости
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Детеныша серого тюленя нашли у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы"."Этого необычного серого тюлененка мы только что забрали от "Лахта центра", где он был найден его создателями. Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо", — сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как рассказали РИА Новости в фонде, тюлененок истощен. "Мы пока не знаем его вес, состояние, только везем его в центр", — сказали в фонде.Там отметили, что тюлененок стал пятым пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в этом сезоне.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей."Лахта Центр" — многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.
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фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, санкт-петербург, общество

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

16:53 14.04.2021 (обновлено: 19:12 14.04.2021)
 
© Спасение тюленей 699-23-99/ВКонтактеСпасение тюленя у Лахта-центра в Санкт-Петербурге
Спасение тюленя у Лахта-центра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Спасение тюленей 699-23-99/ВКонтакте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Детеныша серого тюленя нашли у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".
"Этого необычного серого тюлененка мы только что забрали от "Лахта центра", где он был найден его создателями. Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо", — сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказали РИА Новости в фонде, тюлененок истощен. "Мы пока не знаем его вес, состояние, только везем его в центр", — сказали в фонде.
Там отметили, что тюлененок стал пятым пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в этом сезоне.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
"Лахта Центр" — многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.
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Хорошие новостиФонд друзей балтийской нерпыЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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