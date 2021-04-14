https://ria.ru/20210414/tyulen-1728276349.html

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

Детеныша серого тюленя нашли у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:53

2021-04-14T16:53

2021-04-14T19:12

хорошие новости

фонд друзей балтийской нерпы

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Детеныша серого тюленя нашли у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге и передали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы"."Этого необычного серого тюлененка мы только что забрали от "Лахта центра", где он был найден его создателями. Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо", — сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как рассказали РИА Новости в фонде, тюлененок истощен. "Мы пока не знаем его вес, состояние, только везем его в центр", — сказали в фонде.Там отметили, что тюлененок стал пятым пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в этом сезоне.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей."Лахта Центр" — многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой МФК является небоскреб высотой 462 метра. Строительство завершено в октябре 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон.

https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html

санкт-петербург

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фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, санкт-петербург, общество