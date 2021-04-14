https://ria.ru/20210414/torgovlya-1728283670.html

Китай огласил новые меры по развитию Хайнаньской ЗСТ

Китай огласил новые меры по развитию Хайнаньской ЗСТ

Китай превратит знаменитый среди россиян курортный остров Хайнань в один из крупнейших международных торговых хабов. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:46

2021-04-14T17:46

2021-04-14T17:46

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МОСКВА, 14 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай превратит знаменитый среди россиян курортный остров Хайнань в один из крупнейших международных торговых хабов. Центральные власти КНР подготовили новый пакет мер по дальнейшему развитию зоны свободной торговли (ЗСТ) на Хайнане. Часть из них уже обнародована. Среди прочего, это дальнейшее открытие финансовых рынков и либерализация трансграничного потока капитала. Расширен список отраслей экономики, которые получат преференциальную поддержку в ЗСТ: это индустрия онлайн-игр, технологии автономного вождения, разработка и производство новейшего медицинского оборудования. На подходе – разработанный Минкоммерции список из еще 28 мер, среди которых будут упрощение процедур торговли нефтью и нефтепродуктами, упрощение процедуры регистраций компаний, занимающихся импортом и экспортом технологий. Публикация нового свода мер от Минкоммерции ожидается "в ближайшее время", и это не удивительно, ведь именно в эти дни хайнаньская ЗСТ отмечает свой третий день рождения.Создание ЗСТ на Хайнане лично провозгласил председатель КНР Си Цзиньпин 13 апреля 2018 года. Позже в том же году была определена "профориентация" этой двенадцатой по счету китайской ЗСТ: развитие сельхозтехнологий, авиа- и судостроения, телекоммуникаций, производства автомобилей на новых источниках энергии, а также создание транспортного хаба, связывающего Тихий и Индийский океаны. Режим зоны свободной торговли распространился на весь остров площадью 35,4 тысячи квадратных километра. В плане развития хайнаньской ЗСТ определяется, что на ее территории полностью сняты ограничения на присутствие иностранного капитала в селекционной деятельности по выведению новых сортов зерновых и овощей, а также в разработке и производстве самолетов и судов. Центральные власти делегируют местной администрации полномочия по утверждению всех проектов в области телекоммуникации.Очень скоро стало очевидно, что хайнаньская ЗСТ не ограничится очерченными на заре ее существования профильными сферами: центральные власти внедряют все новые и новые инициативы по ее развитию. Так, в июне 2020 года был опубликован список аж из 60 мер по поощрению предпринимательской деятельности в рамках этой зоны свободой торговли. Он, в частности, предполагает освобождение от налогов и сборов на импорт оборудования и сырья, расширение до 100 тысяч юаней в год квоты для физических лиц на объем покупок в магазинах дьюти-фри. До 2025 года от корпоративных налогов освобождены доходы с иноинвестиций в сферы туризма, высоких технологий и инновационных услуг.Все эти меры привели к взрывному росту присутствия инокапитала на Хайнане. За минувшие три года ЗСТ ежегодно демонстрировала кратный рост притока инокапитала. Если в 2019-м году Хайнань освоил иноинвестиций на 1,5 миллиарда долларов, то в 2020-му – уже на 3 миллиарда долларов. Только в прошлом году на Хайнане было зарегистрировано более тысячи новых иностранных предприятий, что в три раза больше, чем в 2019 году. Вдвое расширилась география источников инокапитала: сейчас в Хайнаньскую ЗСТ инвестируют более 80 стран, включая Россию. Ежегодно удваивается объем продаж в островных магазинах дьюти-фри: в 2019 году он составил 15 миллиардов долларов, в 2020 году - 30 миллиардов долларов, а в нынешнем году, по прогнозу властей, вновь удвоится до 60 миллиардов долларов.Стремительно развивая внешнеэкономичскую деятельность, остров не намерен отказывается от своих лавров "тропического рая": здесь по-прежнему будет развиваться и процветать туризм, заверил губернатор провинции Хайнань Фэн Фэй. По его словам, двери для российских туристов всегда широко открыты. Глава островной администрации напомнил, что В 2019 году остров посетило 330 тысяч туристов из России – это каждый четвертый из приезжающих на остров иностранцев. Губернатор выразил надежду на скорейшее восстановление регулярных международных пассажирских рейсов после окончания пандемии коронавируса и укрепление взаимодействия с Россией в сферах культуры, искусства, спорта, науки, техники и, конечно же, туризма.Местные власти заверяют: бурный рост торговли и инвестиций, развитие соответствующей инфраструктуры и появление все новых предприятий – не испортят замечательной островной природы и не загрязнят прибрежных вод. На Хайнане жестко следуют установке, что экономическое развитие не должно осуществляться в ущерб экологии. Развивая торговлю и экономику, остров остается общенациональным "чемпионом" по внедрению природоохранных мер.Так, в сентябре 2019-го хайнаньская ЗСТ официально запретила инвестиции в энергоемкие производства с низкой добавленной стоимостью. Местная администрация пояснила, что запрет обоснован направленностью ЗСТ на развитие высокотехнологичных и экологически чистых производств, а также сельского хозяйства. С 1 декабря 2020 года Хайнань ввел запрет на продажи одноразовой тары из неразлагаемого пластика, одновременно реинвестировав 2,4 миллиарда юаней в строительство шести заводов по производству биоразлагаемого пластика. А с 2030 года Хайнань станет первым регионом КНР, который официально прекратит продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания частным лицам.

https://ria.ru/20201125/rasshirenie-1586267863.html

https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html

https://ria.ru/20210331/energetika-1603599752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, индийский океан, си цзиньпин, китай, экономика