https://ria.ru/20210414/telegram-1728189826.html
Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера
Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера
Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:20
2021-04-14T10:20
2021-04-14T10:20
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера.Отмечается, что обе новые версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram. "Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram - обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое", - говорится в сообщении. Новые версии носят названия "Версия K" и "Версия Z"Telegram объясняет, что две версии созданы, потому что компания "верит во внутреннюю конкуренцию". Отмечается, что обе версии одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах. Таким образом, в случае удаления Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727498466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Мессенджер Telegram
запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера.
Отмечается, что обе новые версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram. "Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram - обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое", - говорится в сообщении. Новые версии носят названия "Версия K" и "Версия Z"
Telegram объясняет, что две версии созданы, потому что компания "верит во внутреннюю конкуренцию". Отмечается, что обе версии одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах. Таким образом, в случае удаления Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров
ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.