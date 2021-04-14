https://ria.ru/20210414/telegram-1728189826.html

Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера

Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера

Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:20

2021-04-14T10:20

2021-04-14T10:20

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера.Отмечается, что обе новые версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram. "Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram - обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое", - говорится в сообщении. Новые версии носят названия "Версия K" и "Версия Z"Telegram объясняет, что две версии созданы, потому что компания "верит во внутреннюю конкуренцию". Отмечается, что обе версии одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах. Таким образом, в случае удаления Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727498466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество